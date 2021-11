SEGA marque ‘Sonic Frontiers’, probablement le nom final du prochain jeu

SEGA a récemment déposé un tas de nouvelles marques au Japon, dont Sonic Frontiers.

Comme vous vous en souvenez peut-être plus tôt dans l’année, l’éditeur a célébré le 30e anniversaire du hérisson avec un événement en direct, présentant toutes sortes de projets liés à Sonic. L’un d’eux était un teaser pour la prochaine entrée principale de la série de jeux, mais nous n’avons toujours pas de mot officiel sur le nom de ce jeu.

Bien sûr, les fans ont creusé et ruminé le teaser depuis. Au départ, on pensait que le nom du jeu pourrait être Sonic Zap, en raison du symbole étrange qui apparaît dans la vidéo. Il a ensuite été dit que Sonic Rangers serait le titre, grâce à un communiqué de presse voyou. Maintenant, cependant, il semble que Sonic Frontiers pourrait être la vraie affaire.

Ce nom conviendrait également plutôt bien aux rumeurs selon lesquelles le jeu est en monde ouvert, mais nous ne voulons pas nous enfoncer trop dans un territoire spéculatif. Espérons que SEGA ne laissera pas les fans pendre trop longtemps – il n’y a pratiquement rien à faire pour le moment. Takashi Iizuka de Sonic Team a déclaré qu’il souhaitait que ce nouveau jeu jette les bases de l’avenir, ce qui suggère que ce sera en quelque sorte un écart par rapport à ce que nous savons.

Il y a une autre opportunité cette année dans laquelle SEGA pourrait nous en dire plus, et ce sont les Game Awards le mois prochain. Il est possible que le flou bleu fasse son apparition, mais nous ne retiendrons pas notre souffle – il est plus probable que l'éditeur nous en dise plus avec sa propre présentation. Quoi qu'il en soit, que pensez-vous de Sonic Frontiers ? Est-ce le titre du jeu Sonic de l'année prochaine ?