Sega identifie un problème mineur dans la dernière mise à jour de Puyo Puyo Tetris 2

Vous aimez les jeux de puzzle? Ensuite, une version récente qui mérite absolument d’être vérifiée est Puyo Puyo Tetris 2.

Si vous avez joué à l’original peu de temps après la sortie de la Nintendo Switch, la suite est essentiellement la même … maintenant avec Sonic l’hérisson. Oui, au cas où vous l’auriez manqué, le flou bleu est maintenant arrivé en tant que personnage jouable dans le casse-tête populaire de Sega.

Malheureusement, il semble y avoir un problème mineur dans la même mise à jour qui a été mise en ligne la semaine dernière – où les cartes d’objet n’activent pas d’effets spéciaux pendant les matchs. Sega a l’intention de déployer un correctif pour cela au début du mois prochain et s’excuse si vous avez rencontré ce bogue.

Nous avons identifié un problème dans la mise à jour du 14 janvier pour Puyo Puyo Tetris 2 (version 1.1.0) où les cartes d’objets n’activent pas leurs effets spéciaux pendant les matchs. Nous travaillons actuellement sur un correctif pour que cela soit déployé début février, et nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient. – Officiel de Puyo Puyo (@PuyoOfficial) 22 janvier 2021

Outre Sonic, la dernière mise à jour a également ajouté Lidelle, Ms. Accord et The Ocean Prince en tant que personnages jouables, une nouvelle musique et un mode en ligne « Boss Battle with Everyone ».

Avez-vous rencontré ce problème vous-même? Vous avez déjà essayé Sonic? Laissez un commentaire ci-dessous.