SEGA explore les options pour ramener ses anciennes franchises

SEGA, ou SEGA Sammy pour être plus précis, a publié son dernier rapport financier. Bien que la plupart d’entre eux donnent une lecture plutôt ennuyeuse, une diapositive de sa présentation pourrait être assez prometteuse pour les fans des jeux de l’éditeur.

Comme le souligne le toujours vigilant Nibel, il semble que SEGA cherche des moyens de faire revivre certaines de ses adresses IP dormantes. Une partie de sa future stratégie consiste à utiliser les franchises de l’éditeur, y compris celles qui n’ont pas été touchées depuis des années. La diapositive suggère que SEGA prévoit de « soigneusement [examine] »quelles adresses IP doivent être ramenées et comment cela doit être fait – c’est-à-dire un remaster HD, un remake ou un redémarrage en série.

Certaines des franchises directement mentionnées dans la présentation comprennent Crazy Taxi, Jet Set Radio, Space Channel 5, Virtua Fighter, House of the Dead et NiGHTS.

Bien que cela ne confirme pas directement que l’un d’entre eux fera nécessairement un retour, c’est une perspective excitante pour les fans qui réclament que SEGA utilise son catalogue éclectique et bien-aimé. Il convient de noter que toute tentative de ramener ces franchises pourrait être assez éloignée. Cependant, avec des jeux comme Streets of Rage 4, Super Monkey Ball: Banana Blitz HD et Panzer Dragoon: Remake, il semble que SEGA exécute déjà ce plan dans une certaine mesure. En espérant plus comme ça dans les années à venir.

