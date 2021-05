SEGA et Ryu Ga Gotoku Studios nous apportent l’annonce de Lost Judgment

Après la turra qu’ils nous ont donnée, le jour est enfin arrivé. Et il nous a laissé l’annonce de Lost Judgment.

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studios ont eu leur vendredi. Les entreprises annonçaient Judgment Day depuis un certain temps et, comme nous nous y attendions, il est livré avec des suites sous le bras. En fait, nous avons eu le Annonce de jugement perdu qui lance une nouvelle saga.

Ce nouveau jeu sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X | S le 24 septembre prochain (si rien ne le regroupe auparavant, bien sûr). Et comme vous pouvez l’imaginer, c’est une suite directe de Judgment.

En fait, le protagoniste revient pour être Takayuki Yagami, le même que dans le premier jeu, et aura un autre allié connu. De plus, il reviendra au composant d’action qui fonctionnait déjà bien dans le titre d’origine.

On aura donc une intrigue policière mais aussi avec beaucoup d’action, puisque les Yakuza et tous les plus sombres du pays japonais continueront d’être présents dans le nouveau travail de Ryu Ga Gotoku Studio. Bien sûr, il aura également de nouveaux ajouts, tels qu’un nouveau style de combat (le Serpent) qui se concentre davantage sur l’esquive et les attaques indirectes.

Ce jugement perdu, comme nous l’avons commenté, sera le deuxième titre de la nouvelle franchise SEGA. Et il sera chargé de prendre le témoin de la partie action de Yakuza. La saga principale, quant à elle, suivra dans le sillage de Yakuza: Like a Dragon, nous aurons donc plus de rôles au tour par tour.

Ce qui ne changera rien, ce sera l’ambiance japonaise et mafieuse à laquelle ils nous ont habitués. Chacun dans son style, mais sans gaspiller ces folies et extravagances auxquelles nous sommes habitués.