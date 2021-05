SEGA dévoile la bande-annonce de ‘Sonic Colors Ultimate’

Pendant la diffusion en direct de «Sonic Central», SEGA a révélé la bande-annonce de ‘Sonic Colors Ultimate’, en plus d’un mystérieux jeu vidéo de la franchise qui arrivera en 2022.

Tout en célébrant le 30e anniversaire de la franchise de Sonic l’hérisson, de nouvelles images du prochain jeu vidéo de la saga intitulé «Sonic Colors Ultimate» ont été partagées.







Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Sonic the Hedgehog 2’ termine enfin le tournage

Le nouveau jeu vidéo sortira le 7 septembre et arrivera sur les consoles Xbox, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et sera disponible sur la plate-forme Epic Games Store.

Accompagnant l’annonce du nouveau jeu vidéo, le responsable créatif de Sonic the Hedgehog, Takashi iizuka a donné une autre nouvelle aux fans, révélant qu’un autre jeu vidéo développé par Équipe Sonic arriverait en 2022.

Aujourd’hui c’est le jour! Connectez-vous à Sonic Central à 9h PT pour un premier aperçu de certains de nos projets, partenariats et événements à venir pour célébrer le # Sonic30th anniversaire! https: //t.co/3gGkoM69WX – Sonic le hérisson (@sonic_hedgehog)

27 mai 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Jeux de fans Sonic The Hedgehog approuvés par Sega

En ce qui concerne le mystérieux projet qui arrivera l’année prochaine, SEGA a partagé une courte vidéo dans laquelle Sonic est apparu, bien qu’aucune information supplémentaire n’ait été révélée.

D’autre part, la bande ‘Sonic le hérisson 2’ Il devrait sortir en salles le 16 mars 2022, avec le retour de Jim Carrey.