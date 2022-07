Sega cherche à adapter davantage de jeux vidéo aux séries et aux films après le succès de « Sonic »

Avec les deux films de »Sonic l’hérisson »être un succès, séga cherche à adapter davantage de ses franchises de jeux vidéo dans des films et des séries télévisées en direct. L’objectif de Sega « d’étendre la narration » est un élément clé de la stratégie commerciale globale de la célèbre société japonaise. Dans cet objectif, Sega est ouvert à la perspective d’éventuelles adaptations en direct du vaste catalogue de jeux vidéo développé par Atlus.

Cela inclut des jeux comme »Shin Megami Tensei » et »La personne » ainsi que »Catherin » et »13 Setinels: Aegis Rim ». Ces titres se distinguent par l’utilisation d’une histoire avec un haut niveau de drame, un style avant-gardiste et des personnages remarquables. Nakahara Torule producteur principal de Sega sur les films Sonic en direct et la série télévisée « Sonic Prime », a commenté : « Des histoires comme celles de la franchise » Persona « résonnent vraiment avec nos fans, et nous voyons une opportunité d’étendre la tradition comme jamais auparavant. on n’a jamais vu ou joué auparavant.

Même avec cela, Sega n’a pas donné beaucoup plus de détails sur les projets sur lesquels ils se concentreront spécifiquement ou sur les sociétés de production avec lesquelles ils seront intéressés à travailler, mais ils explorent des projets de films et de télévision en direct avec divers studios et producteurs. Avec la popularité que la franchise Persona a eue avec ses derniers opus, Sega choisira probablement de commencer par l’histoire de ses derniers jeux.

»Persona 5 Royal », ainsi que »Persona 4 Golden » et »Persona 3 Portable » ont récemment été annoncés pour PC, Xbox et Nintendo Switch, il serait donc logique que ce soit l’un des série principale, que Sega envisagerait probablement d’adapter en première option. Ce ne serait pas la première fois que ces jeux seraient adaptés en dehors de leur forme originale de jeu vidéo, car chacun de ces jeux a eu des adaptations animées.

La décision de Sega de continuer dans l’industrie cinématographique est due au grand succès des deux épisodes de « Sonic the Hedgehog » sortis respectivement en 2020 et 2022, avec « Sonic the Hedgehog 2 » dépassant les 400 millions de dollars au box-office mondial et étant la première mondiale la plus rentable d’une adaptation de jeu vidéo, dépassant le premier film de la série.

Récemment, Play Station Il vise également à proposer des productions en direct de plusieurs de ses jeux vidéo. La société a révélé en mai 2021 qu’elle développait 10 adaptations de son jeu pour la télévision et le cinéma. Avec le film »Uncharted » sorti cette année, et d’autres projets déjà annoncés comme un long métrage »Ghost of Tsushima », une série »Twisted Metal » pour paonet une série de »The Last of Us » à venir HBOil y a encore des projets inconnus qui n’ont pas encore été dévoilés.