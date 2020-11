SEGA célèbre le lancement de Yakuza: Like a Dragon avec une nouvelle bande-annonce

Avec le lancement de Xbox série x Oui Xbox Series S, on voit aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle génération de consoles, et quelle meilleure façon de la célébrer qu’en jouant certains des titres mis en vente en même temps que les machines à sous. Microsoft. L’une de ces œuvres est Yakuza: comme un dragon, qui réinvente la formule jouable classique de la saga.

Comme d’habitude dans ces cas, SEGA a accompagné la sortie de son jeu vidéo sur la mafia japonaise d’un remorque spéciale qui comprend ses principales caractéristiques. Le point culminant de cet épisode, en plus du changement évident de protagoniste, est votre passage de l’action beat em ‘up à un système de combat RPG au tour par tour. Ce qui reste intact est ses mini-jeux amusants et hilarants, dans lequel les utilisateurs peuvent participer à des courses de kart, chanter au karaoké ou jouer à des jeux sur les machines d’arcade.

A cette occasion, on nous raconte l’histoire de Ichiban Kasuga, un membre du yakuza qui cherche à découvrir la vérité sur la mystérieuse trahison qu’il a subie aux mains de son clan. Ce personnage a passé 18 ans en prison pour un crime qu’il n’a jamais commis afin de protéger son patriarche et figure paternelle Masumi Arakawa. Quels secrets se cachent derrière ce cadre? Nous devrons nous rendre à Yokohama pour le savoir.

Yakuza: comme un dragon est disponible aujourd’hui pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series, consoles dans lesquelles il a également quelques améliorations graphiques. Concernant la version pour Playstation 5, les joueurs devront attendre 2 mars 2021 pour pouvoir s’en emparer (bien qu’ils puissent jouer via le système de rétrocompatibilité de la console).

