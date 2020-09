Sécurité. Savez-vous quand utiliser le triangle et le gilet?

Sachez quand utiliser le triangle de signalisation et le gilet rétro-réfléchissant. Les deux sont obligatoires dans un véhicule à moteur. La non-utilisation est passible d’une amende dont la valeur peut atteindre 600 euros.

Dans les véhicules à moteur, certains accessoires sont obligatoires pour renforcer les conditions de sécurité routière.

L’un d’eux est un signal de pré-signalisation de danger, plus connu sous le nom de triangle de signalisation, qui vise à alerter les automobilistes, à l’avance, de la présence d’un véhicule immobilisé sur la route.

Selon le code de la route, il est obligatoire de le placer à l’arrière du véhicule, à une distance d’au moins 30 mètres, afin qu’il soit visible à 100 mètres.

La législation impose son utilisation chaque fois que le véhicule est immobilisé sur la route ou sur le côté ou lorsque la charge a chuté.

Tout aussi obligatoire, l’équipement du véhicule est l’existence d’un gilet rétro-réfléchissant.

Selon le décret-loi n ° 44/2005 du 23 février, «tous les véhicules en circulation, à l’exception de ceux à seulement deux ou trois roues, motoculteurs et quadricycles sans caisse, doivent être équipés d’un pré-signal – des panneaux de danger et un gilet, à la fois des catadioptres et un modèle officiellement homologué »par l’ANSR (National Road Safety Authority).

La législation stipule également que quiconque procède à la pose du panneau de pré-signalisation de danger, à la réparation du véhicule ou à l’enlèvement du chargement doit porter le gilet de signalisation. La non-utilisation du triangle de pré-signalisation est passible d’une amende, comprise entre 120 euros et 600 euros.

Agrément européen

L’ordonnance n ° 311-D / 2005, du 24 mars, est venue définir les caractéristiques et les exigences auxquelles doivent satisfaire les gilets rétroréfléchissants.

Ceux-ci doivent être approuvés selon les normes EN 471 ou EN 1150 et doivent être accompagnés d’une notice / manuel d’instructions en portugais. L’ordonnance ne fait aucune référence aux couleurs.

Le gilet rétro-réfléchissant doit être correctement emballé dans le véhicule afin de ne pas se détériorer.

Le cadre juridique actuellement en vigueur prévoit la vérification du gilet rétro-réfléchissant dans les inspections périodiques obligatoires, à savoir son absence / présence, ainsi que son approbation et son statut.

Le gilet doit se trouver dans le véhicule pour pouvoir être utilisé si nécessaire. Il n’est pas obligatoire de porter le gilet à l’intérieur du véhicule, car il y a des véhicules qui n’ont pas d’espace pour cela.

L’absence de gilet rétro-réfléchissant dans le véhicule est sanctionnée par une amende comprise entre 60 euros et 300 euros. Sa non-utilisation est punie d’une amende plus élevée, dont la valeur est comprise entre 120 euros et 600 euros.

