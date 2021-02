Sécurité Internet: cinq conseils pour surfer en toute sécurité au bureau à domicile

Internet est plein de tentations – mais malheureusement aussi plein de dangers sous forme de logiciels malveillants. Afin d’éviter d’être victime de pirates informatiques ou de virus en surfant sur le net – en particulier au bureau à domicile – vous devez suivre quelques conseils de base.

Surfer sur Internet est devenu une partie normale de la vie quotidienne. Que ce soit à la maison, au travail ou en déplacement, nous sommes en ligne presque toujours et partout. Ce faisant, nous en révélons souvent plus sur nous-mêmes que nous ne le souhaiterions et exposons nos données à plus de dangers que nous n’en avons conscience. Heureusement, la sécurité lors de la navigation sur le Web peut être augmentée avec des moyens relativement simples. Dans ce qui suit, nous vous montrerons cinq conseils qui vous aideront à surfer plus en toute sécurité.

Vivre et travailler à la maison Vous pouvez trouver tout ce qui concerne le bureau à domicile et l’enseignement à domicile à SATURN.

Mettez régulièrement à jour votre logiciel

Vous devez toujours installer les nouvelles mises à jour rapidement.

La plupart des points faibles de votre propre ordinateur, smartphone ou tablette proviennent du fait que les programmes importants ne sont pas mis à jour. Il est donc conseillé de toujours installer les mises à jour, les correctifs et les service packs à temps. Cela est particulièrement vrai pour le système d’exploitation et le navigateur Web. De nombreux programmes offrent même une fonction de mise à jour automatique afin que vous n’ayez pas à vous soucier de la mise à jour vers la dernière version.

Utilisez des mots de passe sûrs et surtout différents

Les mots de passe sont souvent une chose ennuyeuse dans la vie quotidienne, car ils se dressent entre vous et le contenu que vous souhaitez utiliser. Cependant, l’utilisation de mots de passe simples et faciles à retenir n’est pas recommandée. Après tout, ils sont là pour protéger les données et le contenu importants contre tout accès non autorisé.

Pour cette raison, vous ne devez pas choisir des termes trop courts ou utiliser des combinaisons faciles à deviner, comme les anniversaires et les noms d’amis ou d’animaux de compagnie. De plus, vous ne devez pas utiliser le même mot de passe pour différents services. Sinon, un pirate informatique qui a cassé un cryptage pourrait accéder à toutes vos autres données sans problème majeur.

Créez des mots de passe difficiles à deviner.

N’ouvrez pas les fichiers d’une source non sécurisée

De nombreux virus sont introduits en contrebande sur le PC ou le smartphone par e-mail. Ceux-ci peuvent souvent être trouvés dans les pièces jointes aux e-mails provenant de sources dangereuses. Vous devez donc faire très attention à l’origine des e-mails que vous recevez et aux pièces jointes que vous ouvrez. Il est conseillé, en cas de doute, de s’abstenir d’ouvrir un fichier spécifique plutôt que de mettre en danger la sécurité de l’ensemble du système.

Évitez d’utiliser des ordinateurs publics

Les PC publics avec une connexion Internet se trouvent souvent dans des hôtels, des bibliothèques ou d’autres bâtiments publics. Cela semble pratique car vous pouvez consulter vos e-mails, votre compte bancaire ou d’autres données à partir de ces emplacements. Cependant, vous devez éviter cela à tout prix, car vous avez peu ou pas d’influence sur ce qu’il advient de vos données et mots de passe saisis sur un ordinateur public.

Faites attention aux applications que vous installez

Assurez-vous de n’installer que des applications provenant de sources fiables.

Pour les utilisateurs de smartphones et de tablettes en particulier: gardez les yeux ouverts lors de l’installation d’applications. Des centaines d’applications servent de véhicules à des virus, vers ou chevaux de Troie de toutes sortes, installés sur l’appareil mobile. Dans la plupart des cas, il est impossible de savoir si une application particulière est porteuse d’un virus.

Par conséquent, vous devriez lire les commentaires de révision dans l’App Store avant d’installer un nouveau programme. Si une application est effectivement tentée avec des virus, les premières indications peuvent souvent être trouvées dans les commentaires d’autres utilisateurs. En cas de doute, il en va de même ici: il vaut mieux installer une application moins d’une de trop.

Résumé