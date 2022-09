Section image lors de la prise de photos : voici comment vos photos sont les meilleures

Un instantané est pris rapidement. Mais pour de très bons clichés, il y a quelques aspects à prendre en compte pour que le sujet soit mis en valeur, par exemple le détail de l’image. Nous vous donnons des conseils de conception.

Par Sébastien Weber

Si vous sortez votre appareil photo ou votre smartphone en vacances, lors d’une fête d’anniversaire ou lors d’une promenade dominicale tranquille pour capturer un moment sur une photo, il existe quelques astuces qui transformeront l’image en un véritable accroche-regard. Nous vous dirons ici comment parfaire les enregistrements avant d’appuyer sur le déclencheur et aussi en post-traitement.

Considérations de base avant la prise de vue



Avant de prendre une photo, réfléchissez à l’effet que vous voulez que votre photo ait.



Image : © Pexels/Bikesh Photographe 2022



Que vous regardiez le motif sélectionné sur l’écran du smartphone ou via le viseur de votre appareil photo, vous pouvez travailler sur la composition de votre photo avant de prendre la photo.

Portrait ou Paysage : En règle générale, vous devez photographier des paysages au format paysage, tandis que pour les portraits, vous devez choisir le format portrait. Mais il y a des exceptions, par exemple si vous souhaitez prendre une photo de paysage qui a beaucoup de profondeur ou si vous souhaitez photographier une personne dans un bel environnement.

Format d'image: Pensez également au format d'image que vous souhaitez définir pour votre image. L'application appareil photo iPhone, par exemple, vous propose carré, c'est-à-dire le format 1:1, mais aussi 4:3 et 16:9. Étant donné que la plupart des photos numériques sont visualisées sur des écrans, le format 16: 9 est le meilleur, car il correspond au format d'image des téléviseurs, des moniteurs et des écrans de smartphone.

Zoom: Si vous zoomez sur le motif sélectionné avec votre appareil photo avant de prendre la photo, cela peut vous éviter un post-traitement ultérieur, car la mise au point est déjà correctement sélectionnée. Notez cependant qu'il existe une différence entre le zoom optique et le zoom numérique. Avec le zoom optique, dont disposent les appareils photo reflex avec un objectif correspondant et certains smartphones modernes tels que l'iPhone 13, la pleine résolution de l'image est conservée : l'appareil photo agrandit le sujet à l'aide des objectifs. Avec le zoom numérique, en revanche, l'image enregistrée est seulement agrandie, ce qui affecte la qualité de l'enregistrement.

La coupe dorée

En plus des considérations mentionnées, la section dorée, également connue sous le nom de règle des tiers, est l’option de conception la plus simple pour vos photos. La plupart des caméras actuelles vous assistent en affichant la grille nécessaire sur l’écran.

La grille divise l’image en neuf rectangles égaux avec quatre lignes de séparation et donc quatre intersections. Ces intersections et lignes vous aident à aligner votre motif de manière attrayante.

Lors de la prise de photos, un placement au centre de l’image semble ennuyeux et peu attrayant. En conséquence, vous devez placer la personne ou l’objet que vous souhaitez photographier sur les lignes de guidage ou les intersections respectives. Un exemple : Si vous photographiez un paysage, ne placez pas l’horizon au milieu de l’image, mais sur la ligne entre le tiers inférieur et moyen ou moyen et supérieur. Cela garantit la dynamique, la profondeur ou la bonne mise au point – en fonction du message que vous souhaitez transmettre à votre photo.



La coquille du nautile est un exemple de spirale dorée naturelle.



Image : © Pexels/Pixabay 2022



La spirale d’or est également basée sur le nombre d’or. Ici, vous divisez mentalement la photo plusieurs fois dans la section dorée. Le sujet principal doit être au centre de la spirale, tandis que tous les autres éléments sont alignés vers le bord de l’image à l’aide de la ligne en spirale. La spirale dorée est particulièrement harmonieuse car elle se produit fréquemment dans la nature, par exemple dans la coquille de la coquille du nautile ou – à plus grande échelle – dans les galaxies spirales.

Obtenir la bonne image est important

Même si vous avez suivi tous les conseils jusqu’à présent, votre photo peut toujours sembler ennuyeuse parce que vous n’avez pas représenté le sujet de manière significative.



Mettez ce qui est important pour vous au centre de votre photographie.



Image : © Pexels/Vlada Karpovich 2022



Lorsque vous prenez une photo, pensez toujours à ce que le message de l’image doit être afin de choisir le bon détail de l’image. Si vous souhaitez capturer un enfant qui souffle les bougies de son gâteau d’anniversaire, approchez-vous le plus possible avec l’appareil photo ou utilisez le zoom. La salle à manger en arrière-plan n’est pas importante pour l’histoire de votre photo, c’est distrayant.

Post-traitement numérique

Les photographies peuvent être améliorées par la suite avec des programmes de traitement d’image tels que Adobe Photoshop, Adobe Lightroom et Luminar ou l’une des alternatives Photoshop, dont certaines sont gratuites.

Avec de tels outils, vous redressez les photos si vous avez accidentellement photographié de travers. Vous pouvez également utiliser les lignes d’aide pour ajuster et recadrer votre image afin qu’elle corresponde au nombre d’or.



En post-traitement, vous pouvez également modifier la section de l’image pour mettre votre sujet au point.



Image : © Pexels/Bess Hamiti 2022



De nombreux clichés peuvent être enregistrés ou améliorés grâce au post-traitement en supprimant les détails inutiles ou les objets d’arrière-plan afin que le sujet principal prenne tout son sens.

Pour certaines images, il est également utile de les convertir de portrait en paysage ou vice versa. Expérimentez et laissez les résultats travailler sur vous.

Cependant, le post-traitement est le même qu’avec le zoom numérique : si vous effectuez un zoom avant sur une photo pour mieux mettre le sujet au point, la qualité de l’enregistrement en souffre car les informations disponibles sur l’image ne sont qu’extrapolées. Dans un tel cas, vous devriez plutôt choisir un format d’image plus petit que celui du fichier source.

