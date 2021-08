Secrets of Playboy Trailer plonge dans les dessous de l’empire de Hugh Hefner sur A&E

A&E vient de sortir la première bande-annonce de sa nouvelle série documentaire, Secrets Of Playboy, qui jette un regard critique sur ce qui se passait derrière la caméra et à huis clos. Ils lèvent le rideau de la décadence, de l’amour libre et de la célébrité qui ont défini le fondateur du magazine « Playboy », qui a construit son empire sur le désir masculin et ceux désirés. La série docu de dix épisodes sera diffusée au début de 2022.

« Le monde fantastique de » Playboy « est entouré de secret depuis des décennies et nous sommes fiers de lever le voile sur ces histoires longtemps cachées », a déclaré Elaine Frontain Bryant, vice-présidente exécutive et responsable de la programmation pour A&E dans un communiqué. « Faire tomber les barrières et exposer la vérité, Les secrets de Playboy est un exemple magistral de narration courageuse qui jette un regard sans faille sur les effets personnels de l’empire de Hugh Hefner, tout en explorant l’influence plus large de son héritage sur notre société et les visions modernes de la sexualité. »

La série présentera des images d’archives et des interviews exclusives avec des initiés, y compris d’anciennes petites amies de Hefner, y compris Holly Madison, Bridget Marquardt et Sondra Theodore, directrice des promotions Playmate Miki Garcia, le valet personnel de Hefner Stefan Tetenbaum, Bunny Mother PJ Masten et la résidente de Playboy Mansion West Jennifer Saginor.

La révélation qu’un tel documentaire était effectivement en préparation est venue de Carla Howe, elle-même une ancienne lapin Playboy. « La série est filmée en ce moment. Les producteurs parlent aux filles qui vivaient dans le manoir. » Howe a révélé qu’elle avait été la confidente de nombreuses femmes qui lui avaient raconté des histoires peu recommandables sur Hefner, bien qu’elle ait précisé qu’elle n’avait jamais été elle-même victime d’un comportement aussi déplacé et inconvenant. « Je n’ai jamais eu de mauvaises expériences avec lui, mais il y a quelques filles qui l’ont fait », a-t-elle déclaré. « Certaines filles sortent et disent du mal de lui. J’ai entendu de mauvaises histoires. J’ai entendu dire qu’elles se relayaient avec lui. Elles seraient toutes dans une petite pièce ensemble. »

Elle a poursuivi: « Ce serait huit à la fois. Il s’est passé beaucoup de choses. Heureusement, cela ne m’est jamais arrivé. Quand j’habitais là-bas, il était déjà marié, donc je pense que j’ai eu de la chance », ajoutant que, selon elle. , Hefner a toujours su que certains de ces soi-disant «secrets sales» seraient révélés un jour.

Holly Madison, connue pour sa participation à l’émission de télé-réalité Playboy Mansion La fille d’à côté et l’une des ex-petites amies de Hefner, n’a fait aucun effort dans ses mémoires « Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny ». Ses allégations d’abus et de manipulation ont été largement médiatisées. « J’ai appris que Hef était le manipulateur et qu’il nous a dressés les uns contre les autres », a-t-elle noté. « J’ai réalisé que je n’étais pas bien traité. J’en ai fini d’avoir peur des gens. Je n’ai aucune loyauté envers Hef. Je ne lui ai pas parlé depuis quatre ans, donc il n’y a aucune raison de tendre la main maintenant. En plus , c’est la vérité. »

La réponse de Hefner aux mémoires de Madison se lit comme suit : « Au cours de ma vie, j’ai eu plus que ma juste part de relations amoureuses avec des femmes merveilleuses. Beaucoup sont passés à une vie heureuse, saine et productive et je suis heureux de dire rester chers amis aujourd’hui. Malheureusement, certains ont choisi de réécrire l’histoire pour tenter de rester sous les projecteurs. Je suppose, comme le dit le vieil adage : vous ne pouvez pas tous les gagner ! »

De nombreux films et émissions de télévision ont été consacrés à l’héritage de Hugh Hefner avant sa mort, et la plupart d’entre eux célèbrent sa décision de plusieurs décennies sur une industrie et la construction d’un pont vers le grand public où d’autres publications similaires ont été évitées. Nous avons vu les photos des célébrités qui ont plongé un orteil dans la grotte. Branchez-vous pour voir l’histoire à travers le prisme des personnes qui ont vécu dans l’univers de Hefner. Secrets de Playboy peut être vu sur A&E en 2022.