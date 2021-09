Secrets d’un mariage : Jessica Chastain révèle qu’elle a pleuré pendant quatre mois au fil de la série

Pour Jessica Chastain et Oscar Isaac, le tournage de Scenes from a Marriage a été unique et irremplaçable. Découvrez ici les détails du tournage sur le plateau qui a fait vibrer ses acteurs.

L’une des grandes premières de HBO Max cette année est sans aucun doute Secrets d’un mariage. Est-ce la mini-série mettant en vedette Jessica Chastain et Oscar Isaac Non seulement il a un casting prestigieux, mais son intrigue est aussi plus que convaincante. Chaque dimanche, la plateforme de streaming parie sur un nouvel épisode dans lequel ce couple formé par une femme d’affaires et un professeur de philosophie vit le tension au maximum. Et ceci, cela a également affecté les artistes eux-mêmes.

En ce sens, Jessica Chastain a révélé au New York Times que lors du tournage de Scènes d’un mariage, comme il était à l’origine intitulé, pleurait tous les jours. Pas pour moins : dans ses chapitres, la fiction aborde des sujets tels que amour, haine, désir, monogamie et divorce chargé de beaucoup d’émotion. Pour ses protagonistes, il était très difficile de séparer les émotions du tournage de leur vie personnelle. « C’était tropIsaac dit au milieu. Et Chastain a assuré : « J’ai pleuré tous les jours pendant quatre mois« .

Le duo phare -connu depuis des années et doté d’une alchimie indéniable- a été traversé par les scripts. L’actrice de 44 ans a déclaré : « Je savais qu’il était en difficulté dès la première semaine. Je me sentais tellement exposé. Pour moi, c’est plus que tout ce sur quoi j’ai jamais travaillé, c’était certainement le plus ouvert que j’aie jamais été”. Quiconque a vu les deux épisodes diffusés jusqu’à présent peut en témoigner : les scènes sont exigeantes et captivantes du début à la fin.

Pour Oscar Isaac, la sensation était similaire à celle de son inséparable compagnon. Même jusqu’à je doute de voir la serie terminé une fois tous les épisodes sortis. « C’est vraiment la première fois que je fais quelque chose pour lequel je suis vraiment bon. sans le voir. Parce que je l’ai vécu et que d’une certaine manière je ne veux pas que, quoi qu’ils décident de mettre en place, change mon expérience intense”.

Finalement, ils décidèrent tous les deux de regarder le cinq épisodes que chaque dimanche en avant-première sur HBO Max. Apparemment, son regard sur Secrets d’un mariage n’a pas changé, mais il leur a clairement fait comprendre que cette expérience unique dans sa carrière Ceci ne se reproduira pas. L’acteur a noté: « Je n’avais jamais fait quelque chose comme ça et Je ne peux pas imaginer le refaire”.