Secrets de Playboy : c’est la série qui dénonce la vérité cachée de l’empire

Miki Garcia, ancienne directrice de Playmate Promotions, révèle sa vérité sur le manoir de Hugh Hefner. Découvrez quand vous pourrez voir le premier épisode sur A&E.

© A&EPlayboy Secrets arrivera dans quelques jours.

Historiquement Playboy a été le magazine pour adultes le plus populaire de tous les temps. Mais derrière l’univers des lapins, il y a vraiment un empire plein de pouvoir, de sexe, de violence et de tromperie. C’est comme ça que ça se voit Secrets de Playboyles docu-séries impressionnantes qui arriveront très prochainement sur A&Equi expose des témoignages glaçants qui révèlent la partie la plus sombre du manoir de Hugh Heffner. Ici, nous vous disons quand vous pouvez le voir!

Au long de 12 épisodes, la production montre comme jamais les dénonciations du magnat qui a créé ce phénomène il y a près de 70 ans. C’est que, bien que beaucoup pensent connaître les vérités cachées de Playboy, la vérité est que c’est la première fois que le thème est exploré avec perspective de genre et d’un look moderne. Comment il fait? En plus de partager la souffrance des femmes à travers des images d’archives et des interviews exclusives, il aborde les conséquences du pouvoir et de la sexualité qui subsistent encore dans notre culture.

Des voix impressionnantes pèsent sur l’empire Playboy, y compris l’ancien chef de Playmate Promotions, Miki García; Les ex-petites amies de Hefner, y compris Holly Madison, Bridget Marquardt et Sondra Theodore; l’auteur de Playground : une enfance perdue dans le manoir Playboy et résident de Playboy Mansion West, Jennifer Saginor; la mère lapin P.J. Masten; anciens camarades de jeu REbekka Armstrong, Susie Krabacher, Dona Spier, Tylyn John et Cristy Thom; et les membres du personnel et du cercle restreint de Hefner, y compris l’assistant exécutif Lisa Lovin Barrett, le majordome Mitch Rosen et le majordome personnel de Hefner Stefan Tetenbaum.

Datant de sa création dans l’ère pré-libération sexuelle des années 1960, la série explique comment ce qui semblait « une poignée de pages impriméess » dans un monde sombre de prédation sexuelle. De cette manière, il présente traite et abus des femmes dans les appelsmanoirs satellites cachés» qui abritait tous ceux qui ne faisaient pas partie du magazine mais étaient invités dans des clubs privés.

« Tout était comme un culte. Les femmes étaient amenées à croire qu’elles faisaient partie d’une famille. Hefner croyait en être le propriétaire. Il y avait des Playmates qui faisaient une overdose et il y avait des Playmates qui se suicidaient. Il a même envoyé quelqu’un pour me soudoyer. Lorsque vous trouvez quelqu’un d’aussi puissant, cela vous fait tellement peur parce que tout peut arriver, peu importe.», a assuré Miki García, ancien directeur de Playmate Promotions et ancien Playmate. Si vous voulez voir ce spécial, vous ne pourrez pas manquer la première du premier épisode prochainement Dimanche 19 juin à 22h en Argentine, Colombie, Chili et Mexique.

