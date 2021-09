Secrets de la chronologie de Shang-Chi : où la légende des dix anneaux tombe-t-elle dans le MCU ?

Il semble que Jonathan Schwartz, producteur de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, est l’une des rares personnes à savoir comment le dernier ajout à l’univers cinématographique Marvel s’intègre dans la chronologie des événements qui se sont déjà déroulés. Cela ne veut pas dire qu’il va dévoiler tous ses secrets avant que le film n’arrive et que les cinéphiles puissent avoir la chance de voir par eux-mêmes.

Les Dix Anneaux ont déjà eu une place dans le MCU, étant référencés depuis longtemps Homme de fersorties en solo de, et Shang-Chi cherche à développer l’histoire des Anneaux, mais dans des interviews, Schwartz s’est retrouvé à marcher sur la corde raide en essayant de faire savoir que le film sera lié à la plus grande histoire de Marvel mais ne donnera pas tout ce qui pourrait faire tomber la colère du patron de Marvel, Kevin Feige, dans le processus.

Entre le synopsis de l’intrigue et les sorties des bandes-annonces, il y a beaucoup de scènes et de lieux conflictuels et de nombreuses lacunes à combler quant à la façon dont elles s’emboîtent toutes. Un film d’origine va toujours venir avec un certain nombre d’anomalies, mais comme nous l’avons déjà vu, il y a aussi quelques visages familiers qui font leur apparition dans le film, et bien sûr nous avons une scène post-crédit qui » vaut la peine de rester dans les parages pour. » Jusqu’à présent, une grande partie du matériel promotionnel a été consacrée aux combats d’arts martiaux bien chorégraphiés et à Shang-Chi lui-même, et selon Schwartz, c’est exactement ce que cela devrait être.

« Une partie de ce qui nous a enthousiasmés par le film, c’est que oui, c’est un nouveau personnage. Oui, c’est une histoire d’origine. Mais il existe de nombreuses façons organiques de donner l’impression que ce film a toujours été dans le tissu du MCU, et en quelque sorte revenir en arrière et comprendre ce qui arrivait à [Shang-Chi’s father] Wenwu et les Dix Anneaux en cours de route était un exercice vraiment amusant que nous avons eu à faire. »

Faire référence au film comme à « l’histoire des dix anneaux » ainsi qu’à Shang-Chi lui-même est quelque chose qui semble correspondre à de nombreux autres petits éléments d’information issus de la récente série d’interviews et d’extraits sonores menant au film. Libération. L’un des autres producteurs de Shang-Chi a déclaré dans une interview qu’il existait un lien entre les dix anneaux et l’Infinity Gauntlet. Avec autant de pièces en place, l’une des grandes questions en suspens est de savoir exactement où tout cela se situe en termes de calendrier connu actuel et s’il sera également lié au prochain à venir. MCU offre de Éternels.

« Je veux dire, je suis capable de te le dire, mais je ne suis pas capable de te le dire », a ri Schwartz. « Je pense que nous le rendrons officiel un de ces jours. » Il a également mentionné l’histoire des Dix Anneaux dans le MCU, en particulier comment ils ont pu référencer les connexions à Homme de fer et Iron Man 3 en particulier. « Nous en avons parlé », a admis Schwartz. « Il y a en fait des images d’autres MCU films à Shang-Chi — œufs de Pâques, si vous regardez de très près. Mais cela se résumait à ce qui était le mieux pour l’histoire, ce que nous devons savoir sur les Dix Anneaux pour profiter de cette histoire, et s’assurer que cela a été présenté de la bonne manière au public. »

Shang-Chi et la légende des dix anneaux arrive dans les salles demain avec des attentes élevées sur la façon dont il se comportera au box-office.

