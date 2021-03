Secrétaire à l’éducation Miguel Cardona: 100% des écoles devraient être rouvertes d’ici l’automne

Le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, a déclaré mercredi qu’il s’attend à ce que 100% des écoles soient ouvertes à l’apprentissage en personne à l’automne alors que les efforts de vaccination se poursuivent au milieu de la pandémie.

« Oui, mais je veux vraiment me concentrer sur le fait d’en avoir autant maintenant au printemps », a déclaré Cardona à Hoda Kotb AUJOURD’HUI. « Je pense que si nous continuons avec des stratégies d’atténuation dont nous savons qu’elles fonctionnent et que nous utilisons le financement de l’American Rescue Plan pour mettre en place les garanties nécessaires pour fournir des environnements sûrs à nos étudiants, nous pouvons vraiment continuer à faire les progrès que nous faisons. pour ramener les élèves (à l’école) au printemps. «

Cardona aimerait voir «autant (d’écoles) que possible» rouvrir en toute sécurité ce printemps avant la fin de l’année. Une nouvelle enquête de la National Assessment of Educational Progress a révélé qu’environ les trois quarts des écoles publiques sont ouvertes à l’apprentissage en personne à temps plein ou à temps partiel, les élèves blancs étant plus susceptibles d’être en classe à plein temps que les Noirs, Étudiants hispaniques ou asiatiques américains.

«Nos élèves attendent depuis plus d’un an maintenant d’être dans leur communauté scolaire», a-t-il déclaré. « Nous savons que les écoles sont des communautés sûres pour nos élèves et des lieux où les élèves grandissent non seulement sur le plan académique, mais ils manquent vraiment de ce lien social et émotionnel avec les autres élèves et leurs enseignants. »

Environ 2,5 millions d’Américains sont maintenant vaccinés quotidiennement, mais près de 20 États signalent une augmentation des nouveaux cas de coronavirus alors que les États-Unis dépassent 30 millions d’infections au COVID-19.

Le président Joe Biden se fixant comme objectif de fournir le vaccin à quiconque le souhaite d’ici la fin du mois de mai, on a demandé à Cardona s’il devrait être obligatoire pour les enseignants de se faire vacciner avant de reprendre l’apprentissage en personne.

« Je ne pense pas que cela devrait être obligatoire », a-t-il déclaré. «Je pense que ce que nous voyons, c’est que le président prend position pour s’assurer que nos éducateurs sont vaccinés afin que nous puissions rouvrir les écoles en toute sécurité et répondre à certaines des préoccupations et des craintes exprimées par les éducateurs.

« C’est vraiment un effort pour, en plus des stratégies d’atténuation, fournir l’environnement d’apprentissage le plus sûr pour nos étudiants et pour notre personnel. »

Les écoles limitées à l’apprentissage à distance ont également poussé de nombreux élèves à prendre du retard et à éprouver des problèmes de santé mentale. Cardona a suggéré que les programmes parascolaires et les «occasions d’apprentissage créatives d’été» pourraient être des moyens de les aider à rattraper leur retard à la fin d’une autre année scolaire.

« Il s’agit d’un projet à long terme pour renouer avec une partie de la perte d’apprentissage qui s’est produite », a déclaré Cardona. « Ça va prendre plusieurs années. »