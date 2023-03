Secret Invasion : une fuite révèle la date de sortie de la série sur Disney+

in

Disney+

Secret Invasion est la prochaine série Marvel sur Disney + et elle promet d’être un événement massif qui pourrait changer le MCU pour toujours. Ont-ils divulgué la date de sortie?

© IMDbinvasion secrète

invasion secrète est prête pour ses débuts Disney+ avec beaucoup d’action et, cette fois, de mystère. Parce que? La Terre est infiltrée par les Skrulls, des extraterrestres « changeur de forme » qu’ils peuvent imiter l’apparence de n’importe qui, c’est pourquoi nous ne savons pas quels héros et méchants du multivers Marvel sont vraiment eux-mêmes ou l’un de ces imposteurs.

Dans ce contexte, le personnage le plus pertinent dans invasion secrète Ce sera Nick Fury, avec l’éternel Samuel L. Jackson. L’ancien chef du Bouclier doit passer à l’action pour savoir dans quelle mesure la Terre a été infiltrée par cette race extraterrestre et quelles sont les intentions de ces imposteurs lorsqu’il s’agit de prendre la place des héros et des méchants.

Ils accompagneront Nick Fury dans cette histoire à travers Disney+ Talos, War Machine, Everett Ross et Valentina Allegra de Fontaine, tous des personnages qui ont déjà été introduits dans des instances passées du Univers cinématographique Marvel mais qu’au fur et à mesure que cet événement et d’autres entrées MCU auront lieu, ils seront les animateurs de l’intrigue principale de cette franchise qui est actuellement dans le saga multivers.

La vérité est que les fans de merveille Ils jouent déjà sur leurs réseaux sociaux en essayant de deviner quel personnage de marque est en fait un Skrull. Cela peut être n’importe qui et c’est l’attrait de la proposition de invasion secrète. De plus, la série, qui est basée sur un scénario de roman graphique populaire, a le potentiel de changer à jamais le schéma MCU, bien que ses créateurs aient déjà précisé que la portée de l’émission télévisée est plus petite que celle du matériel source.

Quand Secret Invasion arrive-t-il sur Disney+ ?

La prochaine série au sein du MCU arrivera sur la plateforme de streaming de La Casa del Raton le 21 juin prochain de cette année selon une fuite qui oblige l’entreprise à confirmer la nouvelle. Patience! Il ne reste plus grand-chose pour assister à l’une des histoires les plus attendues ces derniers temps du multivers dans laquelle les Avengers, les Gardiens de la Galaxie et les autres personnages d’une marque qui mène le rythme d’Hollywood depuis 2008 avec l’introduction du premier Hombre de Hierro.

Toujours pas abonné à Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?