Secret Invasion Teaser & Posters Découvrez Samuel L. Jackson se préparant à la guerre

Le dernier teaser de la prochaine série Marvel, Invasion secrète, trouve Nick Fury de Samuel L. Jackson se préparant à la guerre. Publié via Twitterle teaser est accompagné d’affiches de personnages, avec la fonction « contexte ajouté » nous avertissant que les choses ne sont peut-être pas ce qu’elles semblent…





« Ces images peuvent être trompeuses », commence la première légende. « Tout le monde n’est pas ce qu’il semble être dans Marvel Studios » Invasion secrète. Faites attention à qui vous faites confiance. Chaque message est accompagné de son propre avertissement, nous conseillant à tous que «l’invasion a déjà commencé», de «tout remettre en question», de «ne faire confiance à personne» et, dans un rappel à l’un des meilleurs moments de Nick Fury, de «garder les deux les yeux ouverts. »

Invasion secrète sera vaguement basé sur l’arc de bande dessinée du même nom et suit Nick Fury alors qu’il découvre un complot. Un groupe de Skrulls aux formes changeantes a commencé à infiltrer la Terre à des postes de pouvoir dans le monde entier, et Fury doit se tourner vers Everett K. Ross, Maria Hill et Talos pour l’arrêter et sauver l’humanité.

Les nouvelles affiches mettent en lumière le casting principal, qui comprend Samuel L. Jackson dans Nick Fury, Ben Mendelsohn dans Talos, Cobie Smulders dans Maria Hill, Martin Freeman dans Everett K. Ross et Don Cheadle dans James « Rhodey ». Rhodes. Plusieurs nouveaux visages sont également sur le point de rejoindre le MCU, notamment la star de Barbie Kingsley Ben-Adir dans le rôle de Gravik, le chef d’un groupe de rebelles Skrulls; Emilia Clarke dans le rôle de G’iah, la fille de Talos; et Olivia Colman dans le rôle de Sonya Falsworth, agent de haut rang du MI6 et ancien allié de Fury.





Secret Invasion se tourne vers l’espionnage noir classique pour l’inspiration

Disney+

Invasion secrète le réalisateur Ali Selim a révélé l’inspiration derrière la série Marvel, se tournant vers des exemples classiques d’espionnage noir tels que celui d’Orson Welles Le troisième homme ainsi que le tireur solitaire Western, Les chercheurs. « Nous avons beaucoup parlé d’espionnage noir classique, comme Le troisième homme« , a expliqué le cinéaste. « Au fur et à mesure que Nick le traverse, il sort d’un noir et entre dans un western. Il devient le seul bandit armé marchant dans la rue principale à la recherche de méchants à vaincre. Nous partons de Le troisième homme à John Wayne dans Les chercheurset Sam marche sans effort de l’un à l’autre.

Invasion secrète est le premier Disney + de la phase cinq de l’univers cinématographique Marvel. La cinquième phase est maintenant en cours, en commençant par la phase quelque peu conflictuelle Ant-Man et la Guêpe : Quantumania retour en février. Heureusement, les choses sont devenues beaucoup plus positives grâce à la récente sortie de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3avec le gardiens de la Galaxie la suite devrait être suivie de Les Marvels, Captain America : Nouvel Ordre Mondial, Thunderbolts, et Lame. Sur petit écran, Invasion secrète sera suivi par les goûts de Loki saison deux, Échola deuxième saison de Et si… ?, Cœur de fer, WandaVision retombées Agatha : Coven du Chaoset le Casse-cou redémarrer, Daredevil : né de nouveau.

Invasion secrète est prévu pour la première sur Disney + le 21 juin 2023.