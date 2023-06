Secret Invasion reçoit la note de tomates pourries la plus basse parmi les émissions MCU

Invasion secrète se plonge dans une histoire centrée sur Nick Fury, joué par Samuel L.Jackson. Convoqué sur Terre par l’ancienne associée du SHIELD Maria Hill et l’ancien chef des Skrull Talos, Fury reçoit des nouvelles alarmantes d’un soulèvement parmi les Skrulls. Cette faction de Skrulls, dirigée par le radical Gravik interprété par Kingsley Ben-Adir, exprime une profonde déception envers Fury et Captain Marvel pour ne pas avoir tenu leur promesse de trouver une nouvelle maison pour leur espèce. Déterminé à protéger la Terre d’une infiltration imminente, Fury se lance dans une mission pour stopper les plans des Skrulls en découvrant leurs intentions secrètes et en déjouant leurs tentatives de prendre des positions de pouvoir.

L’émission a reçu des critiques mitigées, détenant actuellement la note la plus basse de toutes les séries MCU produites par Marvel Studios sur Rotten Tomatoes. Avec un score de 73%, il est en deçà des normes élevées fixées par les précédentes émissions MCU Disney + comme WandaVision, Loki, et Mme Marvel. La note est basée sur les opinions des critiques formées après avoir regardé uniquement les deux premiers épisodes de la saison de six épisodes.





À quoi s’attendre d’une invasion secrète

Disney+

Le réalisateur Ali Selim a partagé son point de vue sur l’inspiration derrière la série, en s’inspirant des riches traditions de l’espionnage noir et des westerns de tireurs solitaires. Selim cite des films comme Le troisième homme comme référence pour les éléments noirs de la série, tout en incorporant l’esprit des flingueurs solitaires des westerns comme Les chercheurs. « Nous avons beaucoup parlé d’espionnage noir classique, comme The Third Man. Au fur et à mesure que Nick le traverse, il sort d’un noir et entre dans un western. Il devient le seul bandit armé marchant dans la rue principale à la recherche de méchants à vaincre. Nous passons de The Third Man à John Wayne dans The Searchers, et Sam marche sans effort de l’un à l’autre.

Des comparaisons sont déjà établies entre Secret Invasion et Andor, la série Star Wars acclamée par la critique. @RayyanTCG s’est rendu sur Twitter pour exprimer son enthousiasme, déclarant que Secret Invasion est la « vraie affaire » avec une direction, une cinématographie, une chorégraphie et une écriture impressionnantes. Le spectacle mettrait en place le conflit principal et présenterait le méchant principal dès le début, évoquant la même intensité et la même intrigue que Winter Soldier et Civil War.

« Secret Invasion est la vraie affaire. Bien réalisé, tourné, chorégraphié et écrit. Met en place le conflit principal et le méchant dès le début. Soldat de l’hiver, ambiance de guerre civile. En termes de qualité, on se croirait dans Andor de Marvel. Mais 6 [episodes] il se déplace donc plus rapidement et a des moments WTF massifs tout au long. Pourquoi j’ai dit que Secret Invasion est comme Marvel’s Andor, c’est parce qu’on a l’impression que plus de réflexion et de temps ont été consacrés à ce spectacle que d’autres. Il y a très peu de faiblesses, et la réalisation de films est de première classe, et surtout, elle semble plus humaine que toute autre chose MCU récemment.

En plus des personnages Marvel établis, Invasion secrète introduit de nouveaux ajouts intrigants à l’univers. L’un de ces personnages est G’iah (Emilia Clarke), la fille de Talos, qui se radicalise par Gravik, posant un défi important à sa loyauté. La série comprend également l’inclusion de Sonya Falsworth, interprétée par la talentueuse Olivia Colman. Sonya est un agent M16 de haut rang avec une histoire liée à Nick Fury et potentiellement liée à James Montgomery Falsworth, membre des Howling Commandos en Captain America : Le premier vengeur.

Invasion secrète fera ses débuts sur Disney+ le 21 juin.