Secret Invasion : première fois de la série Marvel sur Disney+

Disney+

Secret Invasion arrive, une nouvelle série Marvel qui promet d’attraper les abonnés Disney+. Ci-dessous, tous les détails et son calendrier de première.



© IMDbDécouvrez les horaires d’ouverture de Secret Invasion sur Disney+.

Après Ant-Man et La Guêpe : Quantumania et Gardiens de la Galaxie Tome 3, le Univers cinématographique Marvel franchira une nouvelle étape dans sa phase 5. La prochaine chose à propos de la franchise sera invasion secrèteune série qui, comme les précédentes, sera exclusive au service de streaming Disney+. Nous vous apportons ici tout ce que vous devez savoir et son calendrier de lancement.

Le MCU a annoncé ce titre en 2020, où ils ont également révélé les premières avancées de son intrigue, qui serait développée par Kyle Bradstreet. Le tournage a commencé en septembre 2021 au Royaume-Uni et dans certaines parties de l’Europe, avec déjà de nouveaux membres dans son casting. En avril, la première bande-annonce complète de la série est arrivée et a commencé à exciter les fans.

De quoi s’agit-il? Dans cette nouvelle histoire, Nick Fury apprend une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphosés. Fury est rejoint par ses alliés, dont Everett Ross, Maria Hill et les Skrull Talos, qui ont reconstitué sa vie sur Terre. Ensemble, ils courent contre la montre pour contrecarrer une invasion imminente de Skrull et sauver l’humanité.

+À quelle heure est la première de Secret Invasion à Disney+

la nouvelle série invasion secrète sera présenté en première sur la plateforme Disney+ ce mercredi 21 juin. Ce sera à 01h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; 02h00 de la Colombie, du Pérou et de l’Équateur ; 03h00 Venezuela, Bolivie et Porto Rico ; 04h00 depuis l’Argentine, l’Uruguay, le Brésil et le Chili ; et 09h00 en Espagne.

Samuel L Jackson reviendra sous le nom de Nick Fury, tandis que cobie smulders elle reviendra également dans le rôle de Maria Hill. Le reste de son casting est complété par : Ben Mendelsohn, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, avec Emilia Clarke et Olivia Colman, et Don Cheadle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?