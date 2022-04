Secret Invasion : la série Nick Fury termine ses enregistrements

Le tournage de la prochaine série Marvel vient de se terminer. »Invasion secrète » sera une production exclusive Disney + et nous amènera à savoir ce qui s’est passé avec Nick Fury pendant tout ce temps. Selon un nouveau post sur Twitter, le tournage de la série est terminé et pour fêter ça, chaque partie de la distribution et de l’équipe a reçu une nouvelle casquette.

Ce qui est frappant sur la casquette, c’est qu’on peut voir le logo officiel de »Secret Invasion », ainsi qu’un nouveau logo de ce qui semble être la prochaine compagnie de Nick Fury après SHIELD. Sur le devant de la casquette on peut voir un hibou avec une montre sur sa poitrine, ayant un cache-œil, faisant référence à Fury.

Dans la scène post-crédits de »Spider-Man: Far From Home », nous avons pu voir comment Fury travaillait dans l’espace avec des spécimens connus sous le nom de Skrulls, avec qui il s’est lié d’amitié dans le film »Captain Marvel », laissant les fans dans le doute quant à ce sur quoi travaillait le directeur de l’ancienne organisation du SHIELD.WandaVision » Nous avons pu voir comment Nick Fury travaillait à nouveau avec les Skrulls, renforçant l’idée que le super espion et les extraterrestres métamorphosés travaillent ensemble.

On sait peu de choses sur »Secret Invasion », mais il réunira Fury et Talos, le chef Skrull d’une flotte. War Machine aura également un rôle dans »Secret Invasion », et de nouveaux personnages incarnés par Emilia ClarkeKingsley Ben-Adir et Olivia Coleman rejoindront le MCU.

De nombreux fans pensent que dans »Secret Invasion », nous pourrons voir la société SWORD qui est formée par Fury lui-même et qui a un grand poids dans les affaires intergalactiques, bien qu’apparemment dans »WandaVision », il semblerait plus que Fury était se concentrera sur les événements qui se produisent sur Terre.

Apparemment, dans cette nouvelle version de » Secret Invasion », nous pouvons voir Fury avec une nouvelle organisation jamais vue auparavant, qui s’occupe de disperser divers problèmes intergalactiques qui tentent de détruire la planète.

»Secret Invasion » n’a pas encore de date de sortie prévue, mais il arrivera sur la plateforme Disney+.