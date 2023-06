« Secret Invasion »: la mort choquante vue dans le chapitre 1 de la série Marvel

« Invasion secrète » est désormais disponible en DisneyPlus. La première série du Phase 5 de l’univers cinématographique Marvel (MCU) a été créée le mercredi 21 juin sur la plateforme de streaming, afin que les fans puissent se plonger dans cette histoire passionnante centrée sur Nick Fury (Samuel L.Jackson) et son combat contre un groupe d’envahisseurs. Cependant, le premier chapitre nous a fait comprendre que cette production est bien plus sombre que nous ne pouvions l’imaginer : nous avons eu la mort choquante d’un être cher personnage franchisé.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Dans le épisode 1 de l’émission de télévision, nous avons vu comment notre protagoniste a été convoqué par Marie Colline (Cobie Smulders) en découvrant qu’une faction de Crânes il planifiait quelque chose de grand, à travers diverses attaques mondiales présentées comme une activité terroriste.

Le duo rejoint Talos (Ben Mendelsohn), qui a suivi les conseils de sa fille G’iah (Emilia Clarke) sur la façon de suivre les explosifs livrés par les rebelles. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme ils le pensaient et Gravík (Kingsley Ben-Adir) a fait exploser les bombes.

Alors, au milieu du chaos, Maria Hill meurt dans sa tentative d’arrêter le Crânes. Voulez-vous savoir ce qui s’est passé ? Sur cette note, mag vous raconte les circonstances de la terrible mort et tout ce que le directeur de « Invasion secrète » a propos.

COMMENT MARIA HILL EST-ELLE MORT DANS « SECRET INVASION » ?

Marie Colline meurt au combat, après avoir été attaqué par un Crâne ce qui semblait être Nick Fury. Au début, l’agent était soulagé de retrouver son amie dans un contexte aussi difficile. Cependant, il ne lui a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu’il Il pointait une arme sur elle.

Le faux Fureur lui a tiré dessus de sang-froid, tandis que les téléspectateurs découvrent qu’en réalité, le véritable responsable de ce crime est le chef rebelle Gravík.

Après l’attaque, Marie s’effondre sur le trottoir et a une dernière interaction avec le Nick Fury réel. Il est choqué, mais entend les derniers mots de son fidèle allié avant de s’échapper avec Talos.

Maria Hill meurt dans les bras du vrai Nick Fury dans « Secret Invasion » (Photo : Marvel Studios)

MARIA HILL EST-ELLE VRAIMENT MORT DANS « SECRET INVASION » ?

Il est probable que beaucoup de gens aient cru que Marie était le Crâne et Fureur Je l’avais découvert. Cependant, la femme ne change pas de forme à la mort. Ce qui montre que Oui, c’est elle qui est morte.

La mort de Marie Colline dans la série de disney plus marque les adieux de cobie smulders du mcu. Elle fait partie de la franchise depuis « Vengeurs » (2012)il est donc très apprécié des fans.

Bien que le concept de multivers laisse ouverte la possibilité que la star revienne un jour sur un projet de merveillejusque là, C’est un aurevoir.

QUE SIGNIFIE LA MORT DE MARIA HILL DANS « SECRET INVASION » ?

Les derniers mots que tu prononces Marie dans la fiction, ce sont: « C’était toi », exprimant son étonnement en découvrant l’identité de son agresseur présumé. D’accord avec Ali SélimDirecteur de « Invasion secrète »cette réaction répond à la nature du personnage.

« Je pense qu’avec n’importe quelle scène d’une histoire, vous devez être fidèle à l’histoire et vous devez être fidèle au personnage de Marie Collinetroublée par le fait qu’elle vient de se faire tirer dessus par celui qu’elle pense être Nick Fury”a-t-il déclaré à TV Line.

« Il s’agit vraiment de parler à cobie sur la vérité émotionnelle plutôt que sur la grandeur de Marie Colline et le mcuparce que ce moment vit ou meurt dans le regard de cobie ce qui signifie, strictement, ‘Je ne peux pas croire que ça vient de se passer' », conclu.

Cobie Smulders a joué Maria Hill dans divers projets MCU (Photo : Marvel Studios)

