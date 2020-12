Secret Invasion Disney + Series annoncée avec Samuel L.Jackson de retour en tant que Nick Fury

L’un des événements de crossover Marvel Comics les plus appréciés de tous les temps consiste à obtenir une adaptation. UNE Invasion secrète La série télévisée se déroule officiellement sur Disney +. La nouvelle a été révélée lors de la présentation de la journée des investisseurs de Disney, qui s’est avérée plus importante que quiconque aurait pu s’y attendre, en termes de volume d’annonces. Parmi le raz-de-marée du contenu révélé, il y avait cette expansion de l’univers cinématographique Marvel, qui verra à la fois Samuel L.Jackson et Ben Mendelsohn revenir au bercail.

Samuel L.Jackson est de retour alors que Nick Fury et Ben Mendelsohn de Captain Marvel reviennent en tant que Skrull Talos dans la série originale Invasion secrète de Marvel Studios. Venir #DisneyPlus. pic.twitter.com/AuInHMuBRW – Studios Marvel (@MarvelStudios) 11 décembre 2020

Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, était sur place pour partager toutes les nouvelles. Invasion secrète adaptera le scénario de la bande dessinée du même nom, qui a été publié pour la première fois entre 2008 et 2009. Des créateurs Brian Michael Bendis, Leinil Francis Yu, Mark Morales et Laura Martin, il a vu les Skrulls envahir la Terre avec un plan unique et ambitieux. Le logo de l’émission a été partagé par le studio sur Twitter avec le message suivant.

« Samuel L. Jackson est de retour alors que Nick Fury et Ben Mendelsohn de Captain Marvel reviennent en tant que Skrull Talos dans Original Series Secret Invasion de Marvel Studios. À venir sur #DisneyPlus. «

Alors que l’adaptation sera peaufinée pour convenir au MCU, nous avons déjà été présentés aux Skrulls dans Capitaine Marvel. La série de bandes dessinées voit les Skrulls infiltrer la Terre en remplaçant nombre des plus grands héros du monde par des membres de la race extraterrestre. Les Avengers et le reste des héros de Marvel, ainsi que les méchants, font face à la trahison et tentent de combattre une invasion qu’ils sont peut-être impuissants à arrêter.

Cela aurait facilement pu être un événement crossover de niveau Avengers en tant que film. Il est donc remarquable que cela soit produit, à la place, comme une série pour Disney +. Il avait déjà été révélé que Samuel L.Jackson avait été sélectionné pour jouer dans une émission Marvel en tant que Nick Fury. Mais il était difficile d’imaginer que ce serait quelque chose d’aussi ambitieux. Lors de la présentation, Kevin Feige a dit ceci à propos du rôle croissant du MCU sur Disney +.

« L’univers cinématographique tisse des histoires, des héros et des méchants à travers 23 longs métrages à ce jour. Et avec Disney +, nous sommes en mesure d’étendre cette façon de raconter des histoires à un nouveau format, en créant des séries qui sont liées à nos sorties en salles, ce qui rend le MCU plus immersif que jamais. «

De nombreux autres projets ont été taquinés ou révélés lors de la présentation. Nous avons des remorques pour WandaVision, Loki, Le faucon et le soldat de l’hiver et Et qu’est-ce qui se passerait si? ainsi qu’une bobine dans les coulisses pour Mme Marvel. D’autres nouveaux projets annoncés incluent un gardiens de la Galaxie spécial vacances et un Guerres d’armure séries. De plus, nous avons reçu des confirmations de casting pour She-Hulk et Oeil de faucon. C’était vraiment un trésor de contenu pour ceux qui aiment le MCU. Il n’y a pas encore de mot sur quand Guerres secrètes devrait faire ses débuts. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Vous pouvez consulter la révélation du Twitter de Marvel Studios Compte.

