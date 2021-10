Secoué par la plus longue panne de Facebook et les révélations des dénonciateurs, Mark Zuckerberg perd 7 milliards de dollars en heures

La baisse des actions de lundi a fait chuter la valeur de Zuckerberg à 121,6 milliards de dollars, le faisant passer sous Bill Gates au numéro 5 de l’indice Bloomberg Billionaires.

Image de fichier de Mark Zuckerberg. Getty Images

Un compte de dénonciateur accablant et les pannes qui ont frappé les produits phares de Facebook Inc tels que WhatsApp et Instagram ont entraîné une baisse de la richesse personnelle de Mark Zuckerberg de plus de 7 milliards de dollars en quelques heures, le faisant chuter d’un cran sur la liste des personnes les plus riches du monde .

Une vente massive a fait chuter les actions du géant des médias sociaux de 4,9% lundi, ajoutant à une baisse d’environ 15% depuis la mi-septembre, Bloomberg signalé.

La baisse des actions de lundi a fait chuter la valeur de Zuckerberg à 121,6 milliards de dollars, le faisant passer sous Bill Gates au numéro 5 de l’indice Bloomberg Billionaires. Il est en baisse de près de 140 milliards de dollars en quelques semaines, selon l’indice.

Le 13 septembre, le Wall Street Journal a commencé à publier une série d’histoires basées sur une cache de documents internes, révélant que Facebook était au courant d’un large éventail de problèmes avec ses produits tels que les dommages causés par Instagram à la santé mentale des adolescentes et la désinformation sur le 6 Des émeutes au Capitole de janvier tout en minimisant les problèmes en public.

Les rapports ont attiré l’attention des responsables gouvernementaux et, lundi, la dénonciatrice s’est révélée.

En réponse, Facebook a souligné que les problèmes auxquels ses produits sont confrontés, y compris la polarisation politique, sont complexes et ne sont pas causés uniquement par la technologie. « Je pense que cela rassure les gens de supposer qu’il doit y avoir une explication technologique ou technique aux problèmes de polarisation politique aux États-Unis », a déclaré à CNN Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Facebook.

Pendant ce temps, le directeur général de Facebook s’est excusé mardi à la suite de la panne de six heures sur les réseaux sociaux qui a affecté Facebook, Instagram et Whatsapp. Dans un article sur Facebook, Zuckerberg a déclaré que les plateformes de réseaux sociaux revenaient à la normale. « Désolé pour la perturbation aujourd’hui, je sais à quel point vous comptez sur nos services pour rester en contact avec les personnes qui vous sont chères », a-t-il écrit.

Facebook et ses applications WhatsApp et Instagram se sont éteints vers midi, heure de l’Est [1600 GMT], dans ce que le groupe de surveillance de sites Web Downdetector a déclaré être le plus grand échec de ce type qu’il ait jamais vu. Vers 17 h 45 HE [0045 GMT], certains utilisateurs ont commencé à récupérer un accès partiel aux trois applications.

La panne a été le deuxième coup porté au géant des médias sociaux en autant de jours après qu’un dénonciateur a accusé dimanche l’entreprise de privilégier à plusieurs reprises le profit par rapport à la répression des discours de haine et de désinformation.

Le message d’erreur sur la page Web de Facebook a suggéré une erreur dans le système de noms de domaine [DNS], qui permet aux adresses Web d’emmener les utilisateurs vers leurs destinations. Une panne similaire chez la société de cloud Akamai Technologies Inc a fermé plusieurs sites Web en juillet.

Plusieurs employés de Facebook qui ont refusé d’être nommés ont déclaré qu’ils pensaient que la panne était causée par une erreur de routage interne vers un domaine Internet, aggravée par les défaillances des outils de communication internes et d’autres ressources qui dépendent de ce même domaine pour fonctionner.

