Second Extinction montre l’une de ses menaces dans une nouvelle bande-annonce

Au cours d’une À l’intérieur de la Xbox fabriqué en mai, Microsoft Il a eu l’occasion de nous présenter plusieurs des nouvelles initiatives qui se développent au sein de la chaîne des associés de l’entreprise nord-américaine. Parmi ceux-ci, nous avons découvert l’existence de Deuxième extinction, un titre développé par l’équipe de Réaction systémique Décrit comme un jeu de tir coopératif pour trois joueurs. Alors, après votre présentation, nous avons eu l’occasion de le voir en mouvement le mois dernier grâce à gameplay étenduNous avons donc une idée plus précise de ce à quoi s’attendre de votre proposition.

A cette occasion, en revanche, bien qu’il ne s’agisse pas d’une longue vidéo sur sa composition jouable, nous avons l’occasion d’en apprendre un peu plus sur son univers à travers une remorque; en particulier, une des menaces auxquelles nous devrons faire face au cours de notre voyage. Par conséquent, nous avons découvert le Ravisseur, une classe d’ennemis qui sera commune tout au long du voyage dont nous avons vu ses premiers détails, tels que sa vitesse remarquable et sa conception artistique, et on espère que ce sera le premier d’une série dans laquelle nous en saurons plus et plus des adversités que nous allons rencontrer.

Deuxième extinction, soulignons-le, il sera mis en vente à une date encore à déterminer à partir de 2020 pour PC, Xbox One et Xbox Series X. Enfin, si vous voulez savoir plus précisément en quoi consistera cette création, nous y joignons ses fonctionnalités les plus remarquables:

LA TERRE EST INFESTÉE

Les dinosaures mutés ont presque complètement anéanti la race humaine, mais quelques survivants ont réussi à fuir dans l’espace. Votre escouade devra accomplir des missions de guérilla courtes mais intenses sur Terre pour achever les forces d’invasion. Il est temps de reprendre notre planète!

Escouade à 3 joueurs

Mettez-vous dans la peau d’un combattant de la résistance et faites équipe avec 2 autres survivants pour frapper l’ennemi là où ça fait le plus mal. Combinez vos compétences, vos armes et votre équipement uniques et faites du résultat la bombe!

ACTION SPECTACULAIRE

Affronter les dinosaures n’a jamais été aussi sanglant, avec des scénarios de combat explosifs et une montée d’adrénaline constante alors que votre petite équipe éloignée parcourt le monde face à des ennemis qui vous dépassent ou vous dépassent en nombre.

MONSTRES MUTATIS

Ces dinosaures n’ont rien à voir avec ceux des livres, car d’étranges mutations les ont rendus encore plus mortels. Vous aurez affaire à des vélociraptors électriques et à d’énormes tyrannosaurus rex qui prennent soin de leurs plus petits compagnons. Sans aucun doute, des créatures très difficiles à vaincre.

TRAVAILLER EN ÉQUIPE

Vos actions et celles du reste de la communauté serviront à changer le cours de la guerre contre les dinosaures. Ne perdez aucun détail et découvrez comment faire une différence dans la bataille à venir.

