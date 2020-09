Sec derrière les oreilles? Stiftung Warentest teste les sèche-linge

L’automne est arrivé – et le moment est venu de sécher à nouveau votre linge à l’intérieur. Dans cette optique, Stiftung Warentest a examiné de près 14 sèche-linge équipés de pompes à chaleur. Seuls trois appareils ont réussi à convaincre les testeurs.

Stiftung Warentest a testé 14 appareils équipés de pompes à chaleur dans les classes d’efficacité énergétique A +, A ++ et A +++. Deux appareils électroménagers Miele à prix élevé se partagent la première place. Le deuxième séchoir de Beko prouve qu’il existe également de bons appareils à bas prix.

Gagnant du test coûteux, placement dans le temps peu coûteux

Les sécheurs Miele TEB155WP et TWB 140 WP ont tous deux reçu la note «bon» (1,8). Les appareils étaient particulièrement impressionnants en termes de séchage et de manipulation; le filtre à peluches et le réservoir de condensation étaient faciles à vider et à nettoyer. Les séchoirs Miele ont également obtenu des points pour leur faible consommation d’énergie, mais les testeurs les ont jugés chers avec un prix d’achat de plus de 800 euros.

Sur ce point, le deuxième séchoir Beko DE744RX1 est nettement plus performant avec un prix inférieur à 500 euros. Selon les testeurs, il s’agit d’un «bon sécheur A ++ bon marché» avec une très bonne consommation d’énergie pour cette classe d’efficacité. Seul inconvénient: le filtre à peluches était difficile à retirer et à réinsérer. Le résultat du test est “bon” (2.2).

Les sèche-linge restants ne sont que satisfaisants

Trois appareils se partagent la troisième place avec une note de test de 2,6 (“satisfaisant”): AEG T7DBZ41570, Bosch WTR85V80 et Siemens WT45RV80. Sur les huit séchoirs restants, sept ont été jugés «satisfaisants» et un «suffisant».

Le résultat complet du test est disponible moyennant des frais sur le site Web de Stiftung Warentest.