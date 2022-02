Sebastian Stan s’éloigne encore une fois de Marvel : c’est le personnage sadique qu’il compose pour son prochain film

HULU

Très différent de son travail de Soldat de l’Hiver ! C’est le prochain projet de l’acteur Pam et Tommy avec le protagoniste de Normal People.

© GettySebastian Stan, sur le point de sortir un film avec des critiques positives.

Il y a des acteurs qui, où qu’ils aillent, seront toujours marqués par un rôle iconique. C’est le cas de Sébastien Stanqui a montré qu’il peut jouer des rôles plus que différents les uns des autres, mais qu’il ne peut pas éviter qu’on se souvienne de lui pour son travail dans le Univers cinématographique Marvel comme lui Soldat d’Hiver. Maintenant, il va doubler et repartir avec un film Hulu qui le mettra au défi comme jamais auparavant.

Il s’agit de Fraisla bande suivante Images de projecteur qui arrivera avec une proposition aussi sadique qu’originale. Avec des citations modernes comme déclencheur, le film semble à première vue être une comédie romantique. Cependant, un secret de son protagoniste transformera le projet en un thriller avec beaucoup à développer. C’est qu’en plus des relations et des demandes typiques pour rencontrer des gens, nous pouvons être confrontés à un psychopathe.

La figure de Marvel, qui brille actuellement dans Pam et Tommy by Star+, vous ne serez pas seul: Daisy Edgar Jones vous accompagnera dans la peau de Non a. La jeune femme qui a notamment décollé avec son rôle principal dans personnes normalescette fois il jouera une fille rencontrée au supermarché Steve (stan). Et même si au début il semble être l’homme parfait, la vérité est qu’il a des envies plutôt inhabituelles.

Sa bande-annonce et son affiche officielle présentent une histoire intense et probablement même sanglante. Avec des critiques élogieuses, Frais a fait ses débuts dans le Festival du film de Sundance et rose comme favori de cette sélection. Le prochain 4 mars Il arrivera sur la plateforme de streaming Hulu, pour le moment sans date de sortie confirmée en Amérique latine et en Espagne, bien que – compte tenu du fait que cela dépend de Disney + – il pourrait atteindre Star +.

Alors que la direction est entre les mains de Grotte de Mimi qui fera ses débuts dans ce rôle, le script est la responsabilité de lauryn khan. De même, Adam McKay – cinéaste derrière le nominé aux Oscars Ne lève pas les yeux– servira de producteur. Ils complètent le casting de cette comédie noire Jonica T. Gibbs, Charlotte Le Bon, Dayo Okeniyi, Andrea Bang et Brett Dier. Rien à voir avec Marvel !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂