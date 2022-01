Sebastian Stan ne sait pas quel est son avenir Marvel

Alors que Marvel a réussi à contourner la pandémie de Covid sans trop de dégâts, ils ont dû apporter quelques changements de version. L’un de ces changements a été la sortie WandaVision devant Le faucon et le soldat de l’hiver dans leur gamme Disney +. Les fans étaient heureux de voir enfin le retour d’Anthony Mackie et Sebastian Stan en tant que duo titulaire dans ce qui est devenu la deuxième série MCU ajoutée à Disney + en 2021. La série se terminant en même temps, il a été annoncé qu’Anthony Mackie dirigerait un Quatrième Capitaine Amérique film, les fans se sont demandé si Bucky Barnes de Stan serait également de retour. Il semble que Stan se soit demandé la même chose lui-même, et il ne connaît toujours pas la réponse.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Sebastian Stan a une liste bien remplie de projets non-Marvel qui sortiront bientôt, dans le cadre du nouveau thriller d’action Le 355 et comme l’un des protagonistes de la série Disney+/Hulu Pam & Tommy. réAu cours d’une conversation avec ComicBook.com, il a été interrogé sur son avenir Marvel. S’il sait quoi que ce soit, et c’est très possible, alors il ne laissait pas glisser un masque d’ignorance. Il a dit:

« Je ne sais pas, vraiment pas. Je ne le savais pas depuis plus de dix ans, je suis toujours très heureux quand je peux vivre un autre jour, j’espère avant de devenir trop vieux. Nous verrons, tout est possible. »

Quand la nouvelle de Captain America 4 a été annoncé juste avant la finale de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Stan a ajouté une publication sur son compte Instagram disant simplement « Enfer. Oui » en réponse à l’annonce que Captain America de Mackie obtiendrait son propre film. Alors que Stan a fait partie des trois Capitaine Amérique films, ainsi que Avengers : guerre à l’infini et Avengers Endgame et quelques autres scènes post-crédit du film, son plus grand lien avec ces histoires a toujours été Captain America original, Steve Rogers. Avec Rogers désormais hors de vue, il y avait toujours une question de savoir comment Bucky s’en sortirait sans son ancien ami sur la photo.





Bucky Barnes de Sebastian Stan a toujours des connexions dans le MCU, y compris Wakanda







Le faucon et le soldat de l’hiver a donné à Bucky Barnes un nouveau partenaire de travail dans Sam Wilson d’Anthony Mackie, qui avait également sa juste part de relations avec Steve Rogers, il était donc normal que Sam devienne le nouveau Captain America et que Bucky soit à ses côtés. Cela a donné à Sebastian Stan une voie directe probable vers le prochain Capitaine Amérique film car il serait impensable pour lui de disparaître soudainement du côté de Sam alors qu’il fait face à l’une des plus grandes avancées de sa vie. Cependant, ce n’est pas le seul endroit où Stan’s Winter Soldier pourrait se présenter.

Il a déjà été suggéré que le personnage sera mentionné dans le Mme Marvel série mais ne devrait pas apparaître. Cependant, après avoir été recueilli par les Wakandans après les événements de Guerre civile, Bucky a également un lien profond avec Wakanda et pourrait bien faire une apparition dans le Panthère noire : Wakanda pour toujours ou la série télévisée suivante. En fait, la star a même déclaré plus tôt cette année qu’il aimerait reprendre son rôle dans un projet basé sur Wakanda à l’avenir. Marvel a tendance à garder ses acteurs en laisse lorsqu’il s’agit de révéler trop de choses sur leurs apparitions à venir, et bien que Stan ait fait un long chemin pour professer qu’il ne savait rien de l’avenir de Bucky, nous devons nous rappeler qu’Andrew Garfield a passé environ trois mois niant fermement qu’il figure dans Spider-Man : No Way Home, même après la sortie initiale du film.









The 355 Review: le casting de la liste A se bat dur, mais ne peut pas sauver l’intrigue alambiquée Un agent de la CIA (Jessica Chastain) dirige une équipe d’espionnes contre les cyber-terroristes dans The 355.

Lire la suite





A propos de l’auteur