Sebastian Stan ne croira pas les rumeurs de Luke Skywalker jusqu’à ce que Mark Hamill l’appelle personnellement

Sebastian Stan serait-il prêt à jouer Luke Skywalker dans le Guerres des étoiles galaxie? Cela nécessiterait à tout le moins un appel téléphonique de Mark Hamill. Stan, qui est surtout connu pour son rôle de Bucky Barnes, alias le soldat de l’hiver, dans l’univers cinématographique Marvel, a été un choix préféré des fans pour jouer une version plus jeune du personnage dans une galaxie lointaine, très lointaine. Maintenant, l’acteur a abordé la question de savoir s’il assumerait ou non le rôle de front.

Sebastian Stan fait actuellement la promotion de la sortie de Le faucon et le soldat de l’hiver, qui a récemment fait ses débuts sur Disney +. Passer pour parler avec Bonjour Amérique, il a été interrogé sur la possibilité de jouer à Luke Skywalker, si Lucasfilm venait à l’appeler. Voici ce que Stan avait à dire à ce sujet.

« Eh bien si Mark Hamill m’appelle personnellement pour me dire qu’il se sent enclin à partager ce rôle avec moi, alors je le croirai, jusque-là je ne le croirai pas. «

La conversation dure depuis un certain temps maintenant, en grande partie parce que Sebastian Stan ressemble beaucoup à un jeune Mark Hamill, qui a créé le rôle en 1977. Un nouvel espoir. Hamill a même plaisanté sur le fait d’être le «père» de Stan sur Twitter auparavant. Il y a donc certainement une reconnaissance et une prise de conscience entre eux. Si Hamill donnerait ou non à l’acteur sa bénédiction pour prendre le relais dans un futur Guerres des étoiles projet? Cela reste à voir. Mais il y a des raisons de croire que c’est une conversation qui surviendra dans un avenir pas trop lointain.

Avertissement: spoilers à venir pour Le mandalorien finale de la saison 2. Dans un grand choc pour la base de fans, Luke Skywalker est apparu dans la finale de la saison 2 de l’émission pour prendre Grogu comme apprenti. Et c’est Mark Hamill, qui a été vieilli en utilisant une CGI lourde, reprenant le rôle une fois de plus. En raison de la nature de la réapparition du personnage, il semble probable que nous reverrons Luke, que ce soit dans Le mandalorien ou l’une des émissions dérivées actuellement en préparation. Mais ce n’est pas nécessairement pratique de renvoyer Hamill à temps plein dans cette chronologie. Le CGI a travaillé dans cette scène. Il serait difficile de le faire fonctionner à plus grande échelle.

En tant que tel, l’option la plus logique serait que Lucasfilm et Disney choisissent un autre acteur pour jouer Luke Skywalker dans cette chronologie, qui est environ cinq ans après les événements de Le retour du Jedi. Sebastian Stan s’est avéré être un choix populaire en ligne. Et, pas pour rien, mais grâce à son temps dans le MCU, Stan a une excellente relation avec Disney. De plus, il n’a pas peur de s’engager dans une franchise. Ce serait juste une question de Mark Hamill qui ferait l’appel. Le faucon et le soldat de l’hiver revient ce vendredi avec un nouvel épisode sur Disney +. Vous pouvez consulter le clip d’interview complet du Good Morning America Twitter Compte.

