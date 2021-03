Sebastian Stan n’a pas pu payer le loyer après son apparition dans le MCU

Sebastian Professional The Smoother Conditionner 250ml

Sebastian Professional The Smoother Conditionner 250ml a été conçu pour hydrater à la fois le cuir chevelu et la fibre capillaire. Sa formule à base de Guarana apporte une dose d'énergie à la chevelure et pendant plusieurs heures. Après son application, les cheveux deviennent doux et sans frisottis.