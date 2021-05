Sebastian Stan montre ses talents de batteur en tant que Tommy Lee

Sebastian Stan a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel dans lequel il montre un aperçu de ses pratiques de batterie alors qu’il se prépare à son rôle de Tommy lee dans la prochaine série de Hulu, «Pam et Tommy».

«Pam et Tommy» c’est une minisérie biographique de Hulu qui suit la relation chaotique entre l’actrice Pamela Anderson (Lily James) et Tommy Lee. La série se déroulera à une époque où la célèbre sex tape d’Anderson et Lee a été volée et est devenue virale sur Internet.

La série sera dirigée par Craig Gillespie, qui est connu pour son travail sur «Moi, Tonya», tandis que le script est l’œuvre de Rob Siegel. En plus de Stan et James, « Pam & Tommy » comportera d’autres noms, notamment Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Spencer Granese Oui Mozhan Marnò.

Pour le moment, ‘Pam & Tommy’ n’a pas de date de sortie officielle, nous devrons donc être attentifs aux prochaines informations que Hulu révélera sur le projet.