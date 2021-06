Sebastian Stan fait monter la température avec Pam & Tommy Set Photo torse nu

Cela ne semble pas du tout temps depuis que Sebastian Stan et Lily James ont cassé Internet avec des images de leur nouveau look pour la prochaine série Hulu Pam & Tommy, et moins d’un mois plus tard, Stan a recommencé en publiant une autre image de lui-même. comme le batteur de Motley Crue Tommy Lee dont les fans ne peuvent tout simplement pas en avoir assez. La série limitée est décrite comme « l’histoire vraie derrière la sortie de la toute première vidéo virale de l’histoire – la sex tape de Pamela Anderson any Tommy Lee. » Cependant, avec ses attributs comiques, exactement à quel point cette «histoire vraie» est vraie, est une marmite de poisson complètement différente.

Se transformer en rock star emblématique, Sebastian Stan a fait pousser ses cheveux et a permis à l’équipe de maquillage de la série de se rendre en ville sur lui, appliquant de faux tatouages ​​et de multiples piercings pour le rendre presque méconnaissable même pour ses fans les plus purs et durs. Surfant sur une vague de succès, Stan joue le personnage de Marvel Bucky Barnes depuis une décennie maintenant, en faisant plus récemment équipe avec Sam Wilson d’Anthony Mackie, alias The Falcon, alias Captain America, dans la série Smash Disney +. Le faucon et le soldat de l’hiver, alors les premières images de lui en tant que Tommy Lee ont pris tout le monde au dépourvu. Depuis la publication des premières images, Stan a taquiné les fans avec plus de photos Instagram de lui-même dans le personnage pour son nouveau rôle et son dernier a vraiment envoyé tout le monde dans un tourbillon.

Le cliché, qui a été publié dimanche, voit Stan perdre sa chemise et enfiler un tablier avec la légende «kiss da cook» sur le dessus, avec une touche artistique supplémentaire d’avoir une paire de lèvres comme l’un des Os du dernier mot. . Ajoutant une légende à l’image, il a écrit «#sunday». L’utilisateur d’Instagram @sebastianstanfan a eu une grande réaction à la photo, en écrivant: « Et c’est ainsi que l’oncle Bucky s’est présenté au barbecue le week-end suivant. »

Les fans de Sebastian ont été bénis aujourd’hui. ???????? #SebastianStanpic.twitter.com/mzPc3Y598q – Sebastian Stan Rocks (fan acc) (@ SebRules1) 30 mai 2021

En réponse à l’image, Paul Walter Hauser, qui est apparu avec Stan dans le film Moi, Tonya, a commenté, « Je vais chercher les Tic Tac » suivi d’un emoji embrassant. Les fans du super-héros Marvel n’ont pas tardé à ajouter leur opinion, avec un utilisateur du nom de @thewinterarrow, parvenant à produire une déclaration qui semblait parler au nom des millions de fans de Stan, en disant: « SEBASTIAN STAN MAN YOU’RE LOOKING BIEN. » L’utilisation des majuscules était presque suffisante pour vous permettre de sentir les mots, et les taches de crachat, être beuglés à l’écran comme ils étaient tapés.

Alors que Stan n’a pas de compte Twitter, qui de nos jours devrait vraiment être interrogé sur la façon dont cette parodie absolue des médias sociaux peut être autorisée, d’autres utilisateurs de l’application de micro-blog ont très vite fait sentir sa présence en son nom, partageant l’image des coulisses de Hulu et continuant leur série de commentaires baveux.

Tout cela est sans aucun doute l’intention des diffusions d’images fréquentes, et quelqu’un du département marketing de Hulu peut probablement être tranquille en sachant que Stan fait son travail pour eux. Si les plans fixes suffisent à exciter les gens, la série deviendra très rapidement un succès lorsqu’elle sera enfin diffusée. Cette nouvelle vient directement de l’Instagram personnel de Sebastian Stan.

