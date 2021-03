Sebastian Stan et le personnage qu’il aimerait jouer dans le MCU

Le protagoniste de ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, Sébastien Stan a révélé quel personnage dans le MCU souhaitez-vous interpréter en plus de Bucky Barnes.

Depuis sa première apparition dans le MCU en ‘Captain America: le premier vengeur’ En 2011, Bucky était l’un des personnages préférés des fans, en grande partie grâce à la représentation du rôle par Stan. Cependant, l’acteur a révélé quel autre personnage il aimerait donner vie s’il pouvait choisir.







Dans une nouvelle interview à côté de Anthony Mackie, On a demandé à Stan quel personnage de MCU il aimerait jouer si ce n’était pas Bucky Barnes, «je dirais Oeil de faucon, ou quoi que ce soit … Hawkeye. «

Malgré des histoires complètement différentes, le personnage joué par Jeremy Renner, Hawkeye et Bucky partagent certaines expériences similaires de deuil et de traumatisme, un thème commun que certains projets de la phase quatre du MCU ont.







D’un autre côté, récemment, Sebastian Stan a été interrogé sur la possibilité qu’il joue Luke Skywalker dans les futurs projets de la franchise de ‘Guerres des étoiles’, auquel il a répondu qu’il ne le ferait que si Mark Hamill parlez-lui pour partager le rôle avec lui.