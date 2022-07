Sebastian Stan est méconnaissable dans le premier regard sur A Different Man d’A24

Bien qu’il soit peut-être connu pour ses rôles récents en tant que flamboyant batteur de Mötley Crüe Tommy Lee dans Pam et Tommyun cannibale au charisme dans Fresh ou ses apparitions au long cours dans le rôle de Bucky Barnes dans l’univers cinématographique Marvel, le dernier film de Sebastian Stan le transforme en un personnage à la Elephant Man qui le laisse méconnaissable. Un homme différent est un autre film à venir produit par l’A24 récemment en plein essor, qui a récemment livré des succès tels que Hereditary, et les sorties de cette année de Tout partout tout à la fois, X et Hommeset il semble certain que ce sera un autre succès pour le studio indépendant.

Sebastian Stan a fait ses débuts au cinéma en 1994, mais n’a commencé à apparaître régulièrement que plus d’une décennie plus tard. Il a fallu presque dix ans avant qu’il ne fasse sa première apparition en tant que Bucky Barnes / The Winter Soldier dans Captain America : le premier vengeur, ce qui a vraiment élevé sa carrière. Ayant joué pour la dernière fois dans ce rôle l’année dernière Le faucon et l’hiver Série de soldats sur Disney +, Stan a depuis étendu ses ailes dans une gamme de rôles divers, et Un homme différent semble susceptible d’ajouter une autre corde à son arc.

FILM VIDÉO DU JOUR

Écrit et réalisé par Aaron Schimberg, Un homme différent » raconte l’histoire d’Edward, un paria aspirant à une nouvelle vie qui décide de subir une chirurgie reconstructrice du visage. Suite à la procédure, il devient obsédé par un acteur jouant son rôle dans une production scénique basée sur son ancienne vie. Le thriller psychologique ne devrait pas sortir avant 2023, mais vous pouvez voir la première image de Stan dans le personnage partagée par l’acteur ci-dessous.

Un homme différent Examinera la stigmatisation sociale autour de la difformité

A24

Le film mettra également en vedette Renate Reinsve et Adam Pearson, qui vit avec la neurofibromatose de type 1 et a souvent parlé ouvertement de l’impact de la défiguration faciale sur sa vie en raison de l’intimidation qu’il a subie au fil des ans. En tant qu’acteur et présentateur de télévision à succès, Pearson a prouvé qu’il est possible de surmonter de tels handicaps et de se tailler une carrière réussie dans l’industrie du divertissement, et dans Un homme différentil jouera la personne qui interprète le rôle du personnage de Stan dans la pièce de théâtre réalisée sur sa vie.

Bien qu’il y ait certainement quelque chose de sombre et d’horrible dans le film, basé sur les films passés de Schimberg, cela ne proviendra en aucun cas des tropes souvent utilisés pour représenter la défiguration comme un signe d’être un méchant, mais explorera plutôt les points de vue de la société. quand il s’agit de la façon dont nous percevons la difformité en général. Bien sûr, avec le personnage de Stan qui va apparemment se transformer de la façon dont il apparaît dans l’image qu’il a partagée à son apparence habituelle, l’histoire se concentrera également sur l’impact psychologique du type de chirurgie que subit le personnage et comment cela les change au-delà de leur apparence. .

Un homme différentLe casting de a été annoncé en juin et la production du film a officiellement commencé plus tôt ce mois-ci. Le film devrait arriver dans les salles mi-2023.