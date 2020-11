Sebastian Stan est Luke Skywalker dans l’affiche du fan de BossLogic The Mandalorian Season 2

Avec les goûts de Boba Fett, Ahsoka Tano et Bo-Katan Kryze ont récemment rejoint la liste toujours croissante de la série Disney + Le mandalorien, les fans sont pratiquement étourdis par l’excitation de savoir quel favori des fans Guerres des étoiles le personnage pourrait être le prochain à rejoindre les rangs. Eh bien, l’artiste numérique populaire BossLogic a sa propre idée de camée, croyant que Guerres des étoiles la légende Luke Skywalker s’intégrerait parfaitement dans les débats. L’artiste a même monté une affiche taquinant son arrivée, casting Avengers: Fin de partie star Sébastien Stan comme le jeune maître Jedi.

Représentant Sebastian Stan, qui est surtout connu pour avoir joué à Bucky Barnes AKA The Winter Soldier dans le MCU, en tant que Luke Skywalker en costume noir de Le retour du Jedi, l’œuvre montre une fois de plus la ressemblance étrange de l’acteur Marvel avec Guerres des étoiles star Mark Hamill. Maniant un sabre laser vert, cette version imaginaire du héros emblématique semble tout contrôler de la Force alors qu’il affiche son meilleur regard stoïque et brûlant.

La ressemblance physique de Stan avec Hamill a d’abord été remarquée par Guerres des étoiles fans il y a quelque temps, l’acteur ayant même répondu à l’idée de jouer un jeune Luke Skywalker en 2017, « Je veux juste dire ici que chaque fois que quelqu’un voudrait m’appeler et me poser des questions sur Luke Skywalker, je serais très heureux [to play him]. «

Hamill a également répondu favorablement à l’interrogation sur le fait que Stan assumait le rôle de Skywalker en disant: « C’est un acteur merveilleux. Les gens disent: ‘Le soutiendrez-vous pour qu’il soit le jeune Luke Skywalker quand ils feront ces films? » Et j’ai pensé qu’il n’avait pas besoin de moi. C’est un acteur assez accompli pour réussir tout seul. Et je ne devrais pas mettre mon pouce sur l’échelle parce que ce n’est pas mon choix. C’est Disney et Lucasfilm, et je ne le fais pas Je veux couper court à tout autre Lukes potentiel … Mais j’aimerais beaucoup travailler avec lui. Heck, je jouerais son père n’importe quel jour. «

Les Jedi ont maintenant rejoint Le mandalorien en grand, avec la série présentant La guerre des clones favori Ahsoka Tano dans l’épisode le plus récent. Représenté par Rosario Dawson, Ahsoka dit à notre héros masqué d’emmener l’enfant au temple Jedi sur Tython, où il pourrait contacter la Force pour trouver tout autre Jedi survivant. L’un de ces Jedi pourrait très bien être Luke Skywalker.

Le mandalorien s’est avérée extrêmement populaire parmi les critiques et le public, ainsi que l’émission la plus populaire sur Disney + de loin. La série met en vedette Pedro Pascal dans le rôle de Din Djarin, un Mandalorien qui se fraye un chemin à travers la galaxie Star Wars, assumant des emplois à haut risque et se livrant à toutes sortes d’aventures dans l’exercice de ses fonctions dangereuses. La série reprend l’histoire après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre de la trilogie Disney. Nous suivons les difficultés de ce chasseur solitaire dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

La deuxième saison nous réunit avec l’énigmatique guerrier mandalorien et son compagnon encore plus énigmatique, affectueusement connu sous le nom de Baby Yoda. Le synopsis officiel de la saison 2 se lit comme suit: « Le Mandalorien et l’Enfant continuent leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant leurs alliés alors qu’ils traversent une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire galactique. »

Créé par Jon Favreau, Le mandalorien met en vedette Gina Carano, Carl Weathers, Rosario Dawson, Timothy Olyphant, Katee Sackhoff et Giancarlo Esposito aux côtés de Pedro Pascal. Nouveaux épisodes diffusés les vendredis sur Disney +. Une troisième saison a été éclairée en avril avec le showrunner Jon Favreau déclarant que les choses étaient «sur la bonne voie» pour commencer le tournage avant la fin de l’année.

Alors, aimeriez-vous voir Sebastian Stan jouer le rôle de Luke, ou devriez-vous laisser les Skywalkers Le mandalorien? Cela nous vient de Boss Logic sur Instagram.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming