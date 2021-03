Sebastian Stan en tant que jeune Luke Skywalker? L’acteur clarifie les rumeurs de Star Wars

L’acteur Sebastian Stan a les mains pleines en ce moment, il est actuellement au centre de la nouvelle série Marvel Le faucon et le soldat de l’hiver aux côtés de son collègue Anthony Mackie en tant que héros et meilleurs amis du MCU.

La nouvelle série MCU vient de démarrer brillamment Disney + fixé. Selon Disney, elle devrait première de la série la plus regardée du fournisseur de streaming dans le monde entier, même la première de WandaVision et Star Wars: Le Mandalorien a réussi à surpasser la nouvelle production de Marvel. Jusqu’à présent, Disney n’a pas dû au public des chiffres précis.

Sebastian Stan deviendra-t-il un jeune Skywalker?

Dans le cadre du début de la série, Sebastian Stan a de nouveau été approché par la presse au sujet des nombreuses rumeurs sur son casting de jeune Luke Skywalker dans les nouvelles productions « Star Wars ». De nombreux fans voient dans Sebastian Stan un casting idéal pour le jeune Luke Skywalker. Un spécialement développé Vidéo Deepfake fournit enfin la preuve finale. Mais en arrivera-t-il à cela?

Le Réponse de Sebastian Stan dans tous les cas, il est clair:

« Si Mark Hamill m’appelle personnellement pour dire qu’il est enclin à partager ce rôle avec moi, je le croirai. »

Des rumeurs circulent sur son métier de jeune chevalier Jedi depuis un certain temps. Notamment à cause des nombreuses nouvelles séries « Star Wars » telles que « The Mandalorian » comme Le livre de Boba Fett, Ahsoka et Rangers de la nouvelle républiquetous basés sur la trilogie originale. Après tout, qu’est-ce qui va à l’encontre du fait que le jeune Luke – comme dans le Finale de la saison 2 de « The Mandalorian » – reviendra?

Malgré le soutien ouvert de Mark Hamill personnellement (via Twitter), cela ne s’est probablement pas encore produit. Qu’une série « Luke Skywalker » vienne vraiment ou que le jeune héros jouera dans les nombreux projets de séries qui ont été annoncés reste passionnant.

La prochaine étape est la 3e saison de The Mandalorian Sur Disney + en fin d’année.