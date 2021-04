Sebastian Stan dit que les fans essaient toujours d’activer le soldat de l’hiver quand ils le voient

Peu de personnages de MCU ont eu une vie aussi tragique que Bucky Barnes, joué par Sebastian Stan. Commençant comme soldat aux côtés de Steve Rogers, Bucky a été capturé par les nazis, torturé, puis soumis à un lavage de cerveau pour devenir l’assassin impitoyable The Winter Soldier, avec la prononciation d’un ensemble de mots-clés spécifiques. Dans une interview avec BBC Radio 1, Stan a révélé que les fans essayaient souvent de faire ressortir son tueur intérieur en utilisant les mots-clés avant même Le faucon et le soldat de l’hiver a fait ses débuts sur Disney + le mois dernier.

« Cela arrive assez souvent. Cela arrive dans les cafés. Cela arrive souvent. Et c’est toujours très drôle. C’est une chose honorable je suppose. Vous êtes très pris avec ça tout le temps … Vous devez parfois regarder les gens en face et disent: « Non, je ne deviendrai pas le soldat de l’hiver quand vous dites cela. Vous pouvez continuer à le dire, et peut-être devriez-vous le dire, peut-être que c’est un moment que nous devons tous les deux avoir ensemble, maintenant, ici. » Mais il ne se passera rien de fou. ‘ »

Compte tenu de la popularité stupéfiante du MCU, il n’est pas surprenant que Stan reçoive autant de rappels de son personnage de la part de passants aléatoires. Quelque chose de similaire est arrivé au regretté Chadwick Boseman, qui a avoué une fois être un peu fatigué de faire le salut Wakanda encore et encore dans sa vie personnelle pour le plaisir de Panthère noire Ventilateurs.

Les projecteurs se sont accentués sur Bucky Barnes depuis la sortie de Le faucon et le soldat de l’hiver, qui voit le personnage faire équipe avec Sam Wilson alias Falcon pour faire face à une nouvelle menace pour le monde. L’émission a révélé l’étendue des dommages que son temps en tant que soldat de l’hiver a causés à la psyché de Bucky, le forçant à rechercher une thérapie et à se tenir à l’écart de la société ordinaire. Dans une précédente interview, Stan avait expliqué que plonger profondément dans le traumatisme mental de Bucky était ce qui l’avait le plus attiré dans sa nouvelle série.

« J’étais enthousiasmé par [exploring Bucky’s personal life], parce que je pense que nous en avons beaucoup parlé dans certains des autres films, et qu’il n’y avait jamais assez de temps pour simplement l’explorer après la guerre civile et où il en était et à quel point il avait été confronté, combien il en restait pour lui de traiter. Donc, c’est vraiment le moment idéal, vous savez, pour que ces deux personnages en apprennent davantage sur eux-mêmes, le monde dans lequel ils se trouvent et leurs priorités, et il est juste là-dessus avec Sam à ce sujet. «

Heureusement, même si Steve n’est plus là pour le soutenir, Bucky a commencé à forger une amitié significative avec Sam Wilson, joué par Anthony Mackie. Espérons que la série se terminera avec les deux personnages qui accepteront leurs démons personnels et trouveront du réconfort dans leur nouveau lien.

Réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly et Daniel Brühl. Un nouvel épisode fait ses débuts chaque vendredi sur Disney +.

