Sebastian Stan célèbre le retour du MCU d’Anthony Mackie dans Captain America 4

Eh bien, c’est officiel, Anthony Mackie revêtira à nouveau le rôle de Captain America dans Capitaine Amérique 4, et son Le Faucon et le Soldat de l’Hiver co-star et copain de la vie réelle Sebastian Stan ne pourrait pas être plus ravi. L’acteur, qui a joué le rôle de Bucky Barnes AKA The Winter Soldier dans tout l’univers cinématographique Marvel, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer la nouvelle du Capitaine Amérique suite, résumant tous nos sentiments avec un simple « Enfer. Oui. »

Sebastian Stan réagit à la nouvelle qu’Anthony Mackie a signé pour Star dans Captain America 4 pic.twitter.com/bUzLw0ea7J – L’actualité du faucon et du soldat de l’hiver (@falconsoldierTV) 18 août 2021

On ne sait pas si Sébastien Stan reprendra le rôle de Bucky Barnes dans Capitaine Amérique 4, car les détails de ce que le film impliquera sont actuellement inconnus, mais Marvel serait sûrement négligent de ne pas inclure le personnage dans une certaine mesure. Barnes est lié à l’héritage de The Star-Spangled Man depuis le tout début, Sam Wilson de Barnes et Anthony Mackie ayant commencé comme ennemis joviaux avant de devenir de féroces amis.

La relation entre la paire de querelles et de plaisanteries a évolué au cours de la récente série Disney + Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, qui reprend six mois après que Sam Wilson se soit vu remettre le manteau de Captain America à la fin de 2019 Avengers : Fin de partie. Sam Wilson fait équipe avec Bucky Barnes dans une aventure mondiale qui met à l’épreuve leurs capacités et leur patience alors qu’ils affrontent une bande de super soldats renégats, ainsi que John Walker de Wyatt Russell. La série se termine avec Wilson acceptant de ramasser le bouclier et de laisser derrière lui le faucon pour devenir le nouveau Captain America.

La série Disney + a duré six épisodes et a reçu des critiques positives de la part des critiques, dont beaucoup ont souligné la chimie entre Stan et Mackie et l’approche de la série aux commentaires sociaux et aux thèmes et problèmes contemporains.

Pour ce qui est de Capitaine Amérique 4, les détails sont assez minces sur le terrain à l’heure actuelle, bien qu’il ait été rapporté que Matt Spellman et Dalan Musson, qui était un écrivain de la série sur Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, écrira le script. L’histoire devrait s’appuyer sur et continuer les événements vus pour la dernière fois dans la série Disney +, ce qui pourrait signifier des rôles pour John Walker, Daniel Brühl comme Helmut Zemo, Julia Louis-Dreyfus comme Valentina Allegra de Fontaine et Emily VanCamp comme Sharon Carter qui a été révélé comme le méchant Power Broker lors de la finale de la série.

Mais qu’en est-il de Chris Evans dans le rôle de Steve Rogers ? Eh bien, il a depuis été rapporté que le vieux Steve Rogers allait revenir dans l’univers cinématographique Marvel à un moment donné, mais ce retour n’aura probablement pas lieu dans le quatrième Capitaine Amérique film. Selon le récent rapport confirmant le rôle principal d’Anthony Mackie dans la sortie solo de Cap, Steve Rogers n’aura aucun rôle dans Capitaine Amérique 4, au moins pour l’instant.

Anthony Mackie pendant ce temps, il est sans aucun doute ravi de reprendre le rôle, l’acteur ayant précédemment déclaré qu’il lui restait encore 20 ans. « J’espère que les deux prochaines décennies, c’est ce que j’espère », a-t-il déclaré. « Donc, si je pouvais avoir 65 ans et continuer à le faire, je l’écrase. »

Capitaine Amérique 4 n’a pas encore reçu de date de sortie de Marvel Studios. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Sebastian Stan.

Sujets : Captain America 4, Falcon et Winter Soldier