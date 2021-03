Sebastian Stan cède la place de Captain America à Anthony Mackie

Le protagoniste de ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, Sebastian Stan a choisi Anthony Mackie pour perpétuer l’héritage de Capitaine Amérique après le départ de Chris Evans.

Stan et Mackie sont les protagonistes de la plus récente série de merveille et Disney, « Le faucon et le soldat de l’hiver », alors que précédemment dans le MCU, Steve Rogers (Chris Evans) a choisi Sam Wilson, connu comme Faucon en tant que successeur du rôle de Captain America dans la bande, ‘Avengers: Fin de partie’.







Plus tard, Sam a fait équipe avec le meilleur ami de Steve, Bucky Barnes, lors des événements de «The Falcon and The Winter Soldier».

Dans une récente interview, on a demandé à Sebastian Stan s’il pensait pouvoir prendre la place laissée par Captain America malgré le bouclier donné à Mackie. La réaction de l’acteur qui joue Bucky Barnes était drôle, bien qu’humble.







«Je dois dire que j’ai sauté beaucoup de jours de jambes pour pouvoir garder mes mollets avec tout ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans… Et je dois vous dire que ces squats maintiennent tout en place et dur. Je suis sorti et Evans, il a peut-être ces biceps, mais il n’a rien là-bas non plus. «

Pour de nombreux fans du MCU, y compris Stan lui-même, Sam est définitivement celui qui mérite le titre de Captain America, il sera donc intéressant de voir si le personnage joué par Mackie revendique le titre lors de la série « The Falcon and the Winter Soldier ».