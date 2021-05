Sebastián Stan a un nouveau projet

Après avoir joué le controversé Carter Baizen dans Une fille bavarde, Sebastian Stan a fait un pas de géant dans sa carrière en rejoignant Marvel en tant que célèbre Bucky Barnes, mieux connu sous le nom de Winter Soldier. Dans le premier cas, son personnage dans le MCU n’était rien de plus qu’un personnage secondaire, cependant, cette année, il a pris toute l’importance nécessaire.

C’est que, après la disparition des vengeurs en Avengers: fin de partie (2019), la phase quatre de Marvel a commencé et avec elle les multivers ont été activés. À tel point que Disney Plus a publié, jusqu’au 23 avril dernier, Le faucon et le soldat de l’hiver avec Sebastian Stan et Anthony Mackie dans le rôle principal, une série de six épisodes se déroulant cinq mois après le dernier film du groupe de héros.

Sebastián Stan et Anthony Mackie dans The Falcon and The Winter Soldier. Photo: (IMDB)



Cependant, avec si peu de chapitres, Falcon (Mackie) et The Winter Soldier ont déjà terminé leur travail, du moins pour le moment, avec Marvel et se préparent à emprunter d’autres chemins. Dans le cas de Sebastián, il a déjà signé un contrat avec HULU et est plongé dans le tournage de Pam et Tommy et a récemment publié les premières images.

Dans cette production, Sebastián Stan jouera Tommy Lee pour seulement huit épisodes, tandis que Lily James jouera Pamela Anderson. Le but de cette mini-série est de raconter la polémique que l’actrice et le musicien ont vécu il y a quelques années lorsqu’une vidéo intime des deux a été divulguée au format VHS et diffusée sur Internet.

Pamela et Tommy se sont rencontrés en 1995 et moins d’une semaine plus tard, ils étaient déjà mariés. Pourtant, ce mariage n’a duré que trois ans et s’est terminé, précisément, avec la diffusion de cet audiovisuel et l’arrestation de l’artiste pour violences physiques, qui l’ont conduit à passer six mois en prison.