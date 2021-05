Sebastian Stan a subi une blessure grave le premier jour de son retour en tant que soldat de l’hiver

Le faucon et le soldat de l’hiver est devenu un énorme succès pour Disney +, et maintenant de nombreux membres de la distribution discutent de leur temps de tournage de la série. Dans un podcast Just for Variety, star Sebastian Stan (The Winter Soldier) a expliqué à quel point la série était une énorme entreprise pour Marvel Studios et que le tournage ne s’était pas déroulé exactement comme prévu pour lui. Stan a révélé que le premier jour de tournage, il avait tourné la cheville et devait la garder sur la glace entre les prises. La nouvelle nous vient de comicbook.com. Au lieu de retarder le tournage, cependant, Stan a décidé de continuer et d’utiliser de brèves périodes de repos pour guérir son pied. Il expliqua,

« Je viens d’atterrir et me suis tellement tordu la cheville que j’ai pensé qu’elle était cassée. Comme si je ne pouvais pas marcher dessus. Entre les prises, quand nous devions faire les réglages, je courais à l’étage et deux personnes aidaient. moi de cette botte et je prenais juste mon pied et le mettrais dans un seau de glace. «

Malgré la blessure, Stan a pu filmer plusieurs épisodes alors qu’il souffrait légitimement. La production de la série a été interrompue vers la fin en raison du COVID-19, il est donc probable que Stan ait pu terminer la série avec une cheville en meilleure santé. Mais filmer n’importe quelle quantité de scènes avec une cheville tournée est tout à fait l’exploit (jeu de mots absolument prévu). Heureusement pour Stan, son sacrifice finirait par valoir largement la peine, car la série devenait un énorme succès entre les fans et les critiques.

Tous les deux WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver a remporté gros aux MTV Awards le week-end dernier, les deux spectacles remportant certains des plus gros prix. Faucon et le soldat de l’hiver a remporté le prix du meilleur héros (Anthony Mackie en tant que Captain America) et du meilleur duo (respectivement Anthony Mackie et Sebastian Stan en tant que Captain America et le soldat de l’hiver). Pendant le week-end, Mackie n’avait que de belles choses à dire sur sa co-star après avoir appris le tour de Stan en tant que Tommy Lee dans une prochaine série Hulu. Mackie a dit,

«J’ai été vraiment surpris et impressionné qu’il ait pu le faire. J’étais horrifié. J’étais comme, ‘Qu’est-ce que tu fais?! Tu joues Tommy Lee?’ … C’est juste humiliant quand tu vois ton ami et il réussit. Et il l’a écrasé. Il était vraiment capable de se transformer et c’est le rêve de tout acteur … Les gens peuvent le voir pour le caméléon qu’il est, pas seulement un dieu aux yeux bleus magnifiquement étonnant qu’il est. C’est très rafraîchissant. » Les mots de Mackie prouvent en outre le lien entre les acteurs et montrent à quel point les acteurs de Marvel sont fiers les uns des autres. Cela donne l’impression que la blessure au pied de Stan valait plus que la peine d’être éliminée. «

Les six épisodes de Le faucon et le soldat de l’hiver sont actuellement en streaming sur Disney +, avec les neuf épisodes de WandaVision. D’autres séries Marvel dans les œuvres sont Loki(à venir le 9 juin), Et qu’est-ce qui se passerait si (rumeur pour août), Mme Marvel (rumeur pour l’automne), et Oeil de faucon(rumeur pour fin 2021). Toutes les émissions sortiront des épisodes exclusivement dans Disney +. Cette nouvelle arrive via ComicBook.com.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Disney Plus, Streaming