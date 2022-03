Sebastian Stan a reconnu quel est l’aspect le plus difficile de Marvel à gérer

Sébastien Stan Il a longtemps été l’un des personnages les plus importants du jeu. Univers cinématographique Marvel: Le soldat d’Hiver. En ce sens, de nombreux films avaient la présence de l’acteur et même une série via la plateforme de streaming. Disney+, Le faucon et le soldat de l’hiver. Pour ces raisons, l’expérience de l’interprète est idéale pour évaluer l’étude menée par Kévin Feig.

En revanche, aujourd’hui les grandes franchises font tout pour garder le secret sur les différents films et séries qu’elles produisent. Ils savent que le phénomène des réseaux sociaux a changé les règles du jeu et qu’une seule photographie du plateau de tournage peut gâcher une surprise qui jusqu’à présent n’était destinée qu’à apparaître sur les pages du scénario jusqu’à la première.

Qu’est-ce qui dérange Sebastian Stan chez Marvel ?

le Univers cinématographique Marvel est sensible à cette réalité et les responsables ne veulent aucune fuite lors du tournage de films et de séries. Toute une batterie de protocoles accompagnent les acteurs des projets MCU qui présentent même de fausses scènes dans les bandes-annonces pour tromper le fandom. Critique Sébastien Stan de tout cela ?

« Je dois comprendre ce que je fais, c’est pourquoi Avengers : Endgame était vraiment difficile quand nous le tournions parce que beaucoup d’entre nous n’ont pas lu les scripts. Je pense qu’il n’y avait que quelques personnes qui les avaient lus et je me disais « Je ne peux pas. » Je veux dire, d’accord, ce sont les Russo et il y avait beaucoup de gens de confiance, mais généralement j’ai besoin de savoir ce qui se passe. . »l’acteur a réagi sur le podcast Heureux Triste Confus.

Sébastien Stan a fait une référence spéciale à l’événement final dont on se souvient de la phase 3 du MCU, Avengers : Fin de partie, où les acteurs n’avaient accès qu’aux parties du scénario dans lesquelles apparaissaient leurs personnages, ce qui a trompé plus d’un interprète. L’objectif cérébral du MCU, Kévin Feigest de minimiser ainsi le nombre de spoilers qui peuvent échapper aux acteurs de la marque.

