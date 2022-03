Sebastian Stan a prédit qui remportera l’Oscar de la meilleure actrice

PRIX OSCAR 2022

L’acteur Marvel a clairement un favori dans la catégorie féminine. Kristen Stewart, Nicole Kidman, Jessica Chastain, Olivia Colman ou Penelope Cruz ?

© GettySebastian Stan a choisi son nominé aux Oscars préféré.

Il ne reste plus que trois jours pour le Oscars 2022 passez votre grand soir. Cette fois, ce sera 27 mars au Dolby Theatre de Los Angeles et ses principaux candidats se préparent déjà avec enthousiasme pour le gala au cours duquel l’Académie mettra en lumière le meilleur de l’année. Comme à chaque édition, les cinéphiles parient sur leurs coups de cœur de chaque catégorie et Sébastien Stan Il ne voulait pas être exclu des prédictions.

la catégorie de Meilleure actrice est l’un des plus controversés. Et c’est que chacun de leurs candidats, a joué dans une controverse: Kristen Stewartpar exemple, a été durement critiquée par une bonne partie des spectateurs pour son interprétation de Dame Di au Spencer. En fait, beaucoup pensent que le prince William l’a snobée en ne l’incluant pas dans les BAFTA, et que le prince Harry et Meghan Markle pourraient éviter de se présenter aux Oscars à cause d’elle.

Des situations similaires se sont présentées avec les autres candidats : Jessica Chastainnominé pour Les yeux de Tammy Faye, Olivia Colman par le Fille perdue, Penelope Cruz pour Mères parallèles et Nicole Kidman pour Être les Ricardos. Mais parmi eux tous, l’acteur de merveille Il a déjà un net favori et il l’a fait savoir sur les réseaux sociaux. Ce n’est autre que sa grande amie Jessica Chastain.

Le duo a récemment partagé Le 355, le film d’espionnage réalisé par Simon Kinberg dans lequel ils incarnent deux agents de la CIA qui doivent travailler ensemble pour arrêter une organisation qui pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Pour l’anniversaire de l’actrice, Stan a écrit sur Instagram : « Joyeux anniversaire à l’une des plus grandes actrices de notre temps et mon amie. Gagnant des Oscars 2022Ça se passe et il est temps”.

Et c’est que Chastain a déjà obtenu sa nomination en 2012 en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour Aider et en 2013 comme meilleure actrice pour Zéro sombre trente. Cette année pourrait être l’occasion ultime avec Les yeux de Tammy Fayeun film biographique réalisé par Michael Showalter dans lequel elle incarne l’animatrice évangéliste populaire qui a créé l’émission de télévision des années 1970 Le PTL-Club avec son mari Jim Bakker (Andrew Garfield).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂