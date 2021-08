Sebastian Maniscalco est Foreman Spike dans le film d’animation Super Mario Bros.

Le casting de Sebastian Maniscalco dans le prochain Illumination Super Mario Bros. Le film d’animation semble suggérer le retour d’un obscur antagoniste de Nintendo. Pendant des années, une animation Mario Le film est en cours de développement, mais ce n’est que l’année dernière que le projet a finalement commencé à avancer avec la coproduction de Shigeru Miyamoto et Chris Meledandri. Il n’y a pas eu beaucoup de mises à jour depuis, mais il semble maintenant que le personnage Foreman Spike sera inclus.

Lors d’un récent épisode du podcast Bertcast, Sébastien Maniscalco a déclaré qu’il prévoyait d’enregistrer ses lignes pour Foreman Spike dans l’animation super Mario Bros. film plus tard dans la journée. Dans le clip, Maniscalco qualifie Spike de « patron » des frères Mario, révélant le rôle qu’il jouera dans l’histoire. Ceci est également conforme au canon classique de Nintendo, car Foreman Spike a précédemment servi de patron pour Mario et Luigi dans l’un des premiers Super mario jeux vidéo.

Foreman Spike est apparu pour la première fois dans le titre de 1985 Équipe de démolition. Avec des joueurs contrôlant Mario et Luigi, l’objectif est de briser tous les murs d’un site de démolition. Au cours des étapes bonus, Foreman Spike rivalise avec Mario pour collecter des pièces. Vêtu d’une salopette similaire à Mario et Luigi mais avec des lunettes de soleil et une barbe, le contremaître a disparu des jeux Nintendo jusqu’à son retour dans le titre uniquement au Japon L’équipage de démolition ’98 sur Super Famicom, cette fois en tant que constructeur pour King Bowser.

Maniscalco est un comédien et acteur qui a sorti cinq émissions spéciales comiques entre 2009 et 2019. Il est également apparu dans plusieurs films au cours des dernières années, dont Étiqueter, Livre vert, et L’Irlandais, et a fait de la voix off pour The Nut Job 2: Nutty by Nature. Le comédien tourne également actuellement un film sans titre réalisé par Ray Romano qui met en vedette Maniscalco aux côtés de Romano, Laurie Metcalf et Sadie Stanley.

Peut-être que devenir animé apportera de meilleurs résultats pour une pièce de théâtre super Mario Bros. film. La franchise de jeux vidéo a été tristement célèbre en tant que film d’action en direct à pan universel en 1993 avec Bob Hoskins et John Leguizamo en tant que versions réinventées de Mario et Luigi. En partie à cause de ses écarts par rapport au matériel source, le film a été un échec au box-office avec ses échecs critiques, bien qu’il ait depuis trouvé un culte au cours des années qui ont suivi. Une version longue du film a récemment été publiée en ligne. Même ainsi, Nintendo est beaucoup plus prudent, semble-t-il.

« L’animation, en général, est quelque chose que nous examinons, et pas seulement cette franchise », avait précédemment déclaré le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, à Fast Company. « Cependant, Nintendo a toujours l’intention d’être pointilleux sur ce qu’ils produisent. Bien que les façons dont nous développons notre IP augmentent, nous sommes très, très prudents quant à l’endroit et à la manière dont notre IP est sous licence. Nous ne déployons pas nos personnages et nos mondes simplement pour augmenter l’exposition du public.

Le producteur Chris Meledandri a déclaré que le super Mario Bros. Le film est une « priorité » pour Illumination et que le projet est en passe de sortir en 2022. Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée. Si le film est un succès, Furukawa a déclaré qu’il y aurait probablement plus de projets de films d’animation basés sur des titres Nintendo, ce qui signifie que nous pourrions enfin voir cette adaptation tant attendue de LA légende de Zelda. Cette nouvelle nous vient de Nintendo Wire.

Sujets : Film d’animation Super Mario Bros., Super Mario Bros., Nintendo, Jeux vidéo