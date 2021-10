Sebastián Eslava étoiles à Malayerba : "Parler du cannabis d’un point de vue différent a attiré mon attention"

Starzplay vient d’ajouter une nouvelle série à son catalogue. Est-ce que vous pouvez déjà voir Plante maléfique, rien de moins que la première série en espagnol de la célèbre chaîne américaine. La série créée par Natalia Echeverri, Andrés Beltrán et Esteban Orozco a une distribution de luxe commandée par Carolina Gaitán, Juan Pablo Urrego, Maria Elisa Camargo et Sébastien Eslava, avec qui nous avons eu l’occasion de discuter exclusivement de cette histoire et, en plus, de son personnage.

La production colombienne tourne autour de trois amis qui décident de fonder une entreprise de cannabis médical et au sommet de leur succès, un journaliste commence à enquêter sur leur sombre passé, ce qui, bien sûr, entraînera des conséquences dangereuses. Eslava joue Félix, un jeune homme réservé et fidèle défenseur de l’usage du cannabis. Sans aucun doute, ce rôle marque un avant et un après dans sa carrière d’acteur.

Sébastien Esvala a commencé sa carrière il y a plus de 15 ans. Parmi ses premières apparitions, il y a un feuilleton qui a fait fureur en Amérique latine. La victoire, Protagonisée par Victoria Ruffo, Mauricio Ochmann et Arturo Peniche, lui a permis de se faire une place importante dans Telemundo et dans la chaine escargot. En fait, des années plus tard, il était le protagoniste de La petite fille, un drame de la célèbre chaîne colombienne. Avec ce deuxième coup de pied, il a eu l’occasion de participer à la série de Netflix, Narcos et le quartier sauvage.

Maintenant, Eslava a le défi de devenir Felix, l’un des trois amis qui possèdent la société de cannabis médical en Colombie. La chose intéressante à propos de ce personnage et Plante maléfique est que rien n’est ce qu’il semble et, peut-être, c’est pourquoi il a un attrait si particulier. D’autre part, étant la première série en espagnol de Starzplay, ajoute quelques points supplémentaires. L’acteur réfléchit à cela et bien plus encore dans cette interview.

Entretien exclusif avec Sebastián Eslava, protagoniste de Malayerba

Qu’est-ce qui a le plus attiré votre attention dans cette série et qu’est-ce qui la différencie des autres travaux que vous avez exercés ?

Ce qui m’a le plus frappé dans la série, je pense, c’est d’abord l’équipe. Sachez qui a été impliqué, qui a produit. C’est une entreprise qui fabrique des choses de haute qualité en Colombie et je connais la productrice Malayerba, Natalia Echeverri. Je savais que Nati allait faire quelque chose de très bien. On s’était déjà vu dans un festival l’année dernière, le festival du film de Cartagena, et il m’avait dit quelque chose. Je voulais qu’il soit dans l’émission, mais il me l’a dit partout parce qu’ils ne pouvaient pas beaucoup parler. Tout battait son plein. Et le réalisateur Andrés Beltran est un ami de longue date et je sais qu’il est l’un des meilleurs réalisateurs de Colombie aujourd’hui. À l’époque, l’équipe a attiré mon attention.

Et puis le sujet du cannabis. Je savais que c’était quelque chose de différent de pouvoir parler du cannabis, mais d’un point de vue différent et pouvoir changer un peu de paradigme du trafic de drogue et plutôt raconter le côté médicinal de cette plante.

Et pensez-vous que d’une certaine manière Malayerba peut aider à rendre visible le problème du cannabis médical, par exemple, dans les pays où il est illégal ?

Je pense que cela ouvre la conversation. C’est pour cela que les personnages se battent, essayant de changer le point de vue du monde. En fait, mon personnage, Félix, le dit dans plusieurs scènes : « Ce que je veux, c’est que les gens comprennent que le cannabis va bien au-delà d’être une drogue récréative pour planer, mais qu’ils connaissent ses éléments médicinaux et l’aide qu’il apporte. peut donner à beaucoup de gens ». C’est incroyable. Il y aura sûrement beaucoup de gens qui continueront à s’accrocher au passé pour des problèmes moraux et beaucoup de gens transformeront leur vision et réaliseront que le cannabis va plus loin. Espérons que la série puisse y parvenir.

Concernant votre personnage, Félix, il semble être une personne calme, réservée et fidèle à ses compagnons, mais il semble qu’il y ait quelque chose qu’il cache, peut-il nous surprendre ?

Oui, beaucoup. Quelque chose se cache. Je ne veux pas donner beaucoup d’informations car c’est le secret de la série. Tout ce qu’ils découvriront au fil des chapitres. Certainement quelque chose se cache, mais pas seulement quelque chose se cache mais porte beaucoup de son passé. Tout le temps Félix est dans la tourmente à l’intérieur de son corps pour sa mère, pour son père qui est mort et maintenant ils n’ont plus d’argent. Cela se produit l’un après l’autre et tout le temps, il porte une charge sur son dos.

Malayerba reflète également à travers votre personnage à quel point il peut être difficile de faire face à une maladie, comme le cancer, chez un être cher. Comment l’avez-vous travaillé ?

Ce que j’ai fait, c’est essayer de construire les circonstances qui sont dans les scripts afin que je puisse les intérioriser et les rendre réelles dans mon imagination. Essayez d’être présent dans chaque scène. Et quand on a une très bonne équipe ça aide beaucoup. Non seulement dans la direction, mais aussi les acteurs. Celui qui a rendu ma mère, Silvia de Dios, très agréable de travailler avec elle. Lorsque vous l’êtes, vous vous connectez et laissez les choses se produire. Je pense que c’est le secret, essayer de laisser couler vos émotions.

C’est la première série en espagnol, qu’est-ce que cela signifie en tant qu’acteur d’y jouer ?

C’est un privilège. Je pense que tous les acteurs ici en Amérique latine vivent un grand moment. Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas liés uniquement à ce qui se passe dans nos pays. Non seulement Netflix, qui à un moment donné semblait être la seule chose, maintenant Amazon et tant d’autres arrivent. Et merci StarzPlay qui s’étend maintenant. Faire également partie de la première série, je pense, c’est comme voir un bébé naître. En faire partie est fascinant et j’espère que les gens le comprennent comme ça et deviennent accros. avec la série pour qu’il y en ait beaucoup plus. L’important est qu’il y ait toujours un travail de qualité.

Concernant votre carrière, qu’avez-vous appris en tant qu’acteur de toutes ces années jusqu’à maintenant ?

Beaucoup. Je pense qu’une des grandes choses qui m’arrive maintenant, c’est que j’ai un très beau projet que je développe depuis 16 ans et c’est l’histoire de la vie de mon père, un torero bien connu en Colombie, en Espagne, au Mexique. . J’avais envie de raconter cette histoire et petit à petit cela m’a amené à la réaliser. J’ai donc co-réalisé le film, on a déjà tourné et on est en post-production. Disons que ma carrière s’est beaucoup transformée dans le sens où j’ai découvert une nouvelle facette de réalisateur. Je veux continuer à réaliser et je veux faire du cinéma, j’espère aussi des séries, à un moment donné.

C’est un aspect dont je suis très satisfait. Cela m’a aussi aidé à comprendre le jeu d’un autre point de vue. Lorsque vous gérez, vous voyez l’ensemble du monde. Les acteurs sont parfois très égocentriques et on ne parle que de « Mon Personnage ». Et le personnage n’est qu’un outil pour raconter une histoire et quand tu comprends qu’en tant qu’acteur, tu te débarrasses d’un fardeau dans lequel tu crois que tout tourne autour de toi et que tu es plus qu’un seul au service de l’histoire. Des choses incroyables se sont produites ces derniers temps et j’ai beaucoup appris.

Et enfin, on espère te voir en Argentine, tu sais ?

Non, je ne l’ai jamais été. J’espère y aller très bientôt et y travailler. Je suis un grand admirateur du cinéma argentin. J’admire vraiment l’industrie cinématographique argentine et qu’est-ce que j’aimerais y travailler d’autre un jour ?

Plante maléfique a créé son premier chapitre ce dimanche 31 octobre au Starzplay pour le public de Espagne et Amérique latine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂