SEAT Tarraco «casa» 2.0 TDI 150 ch avec DSG et traction avant

Jusqu’à présent uniquement disponible avec boîte de vitesses manuelle, le SEAT Tarraco 2.0 TDI 150 ch la traction avant a le DSG à sept vitesses (double embrayage) ajouté à ses options.

Le plus grand SUV de la marque espagnole, ainsi que son modèle haut de gamme actuel, ne permettaient la combinaison d’un moteur Diesel avec la transmission DSG que dans la version 4Drive, c’est-à-dire à quatre roues motrices.

Avec l’introduction du 2.0 TDI 150 ch DSG, la SEAT Tarraco augmente la polyvalence de son offre, en particulier sur le marché des flottes.

SEAT Tarraco 2.0 TDI 150 ch DSG

Les numéros 2.0 TDI sont familiers. Le bloc quatre cylindres en ligne délivre 150 ch entre 3000 tr / min et 4200 tr / min, et offre désormais 20 Nm supplémentaires par rapport à la version à boîte manuelle, avec un réglage de 360 ​​Nm.

Consommation et émissions de CO 2 annoncés sont respectivement de 5,4 à 6,0 l / 100 km et de 140 à 157 g / km selon le protocole WLTP.

Cette nouvelle option est disponible dans les versions cinq et sept places, ainsi que dans les gammes d’équipement Style, Xcellence et FR, cette dernière étant également une nouveauté dans la gamme SUV espagnole.

Les prix de cette nouvelle option n’ont pas encore été avancés.

Après l’introduction de la SEAT Tarraco 2.0 TDI 150 ch DSG à traction avant, le lancement de la SEAT Tarraco hybride début 2021 suivra brancher.

