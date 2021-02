SEAT SA rejoint l’effort de vaccination en Catalogne

À l’heure où la lutte contre le coronavirus repose en grande partie sur la vaccination, SEAT SA et la Generalitat de Catalogne ont décidé d’unir leurs forces pour accélérer l’ensemble du processus.

L’initiative a été approuvée lors d’une visite du vice-président de la Generalitat, Père Aragonès, et de la ministre de la Santé de Catalogne, Alba Vergés, au siège de l’entreprise et apparaît comme une bonne nouvelle dans le processus toujours difficile de vaccination de masse.

L’accord désormais conclu entre les deux entités vise à accélérer le processus de vaccination de la population générale, dès que des doses suffisantes du vaccin seront disponibles.

À propos du processus de vaccination, Wayne Griffiths, Président de SEAT et CUPRA, a déclaré: «L’arrivée des vaccins nous permet d’ouvrir une période d’optimisme. Nous pensons que la prévention et les vaccins sont la réponse pour vaincre cette pandémie et réactiver rapidement toute activité sociale et économique ».

Que fera SEAT SA?

Pour commencer, SEAT SA ouvrira l’un de ses bâtiments, à côté de son siège à Martorell, afin qu’il puisse être utilisé comme centre de vaccination. Là, le personnel de santé de l’entreprise fournira les doses.

L’objectif est d’administrer environ 8 000 doses / jour (160 000 doses / mois). Dans le même temps, la marque espagnole a également proposé de vacciner, selon le plan de vaccination en vigueur en Espagne et dès qu’il y a des doses suffisantes, tous les employés de SEAT SA et du groupe Volkswagen dans le pays et leurs familles (environ 50000 personnes ).

L’accord entre la Generalitat et SEAT est un autre signe que la vaccination contre le COVID nécessite la coopération de tous. Alba Vergés, ministre de la Santé de Catalogne.

Enfin, dans le cadre de cet accord conclu avec la Generalitat de Catalunya, SEAT SA contribuera également à la distribution de vaccins dans les zones les plus isolées et reculées de la région. Pour ce faire, il utilisera un camping car CUPRA utilisé lors de compétitions sportives qui a été adapté à cet effet.

Dans ce véhicule, le personnel de santé de la marque espagnole effectuera, en coordination avec les autorités sanitaires, la vaccination des habitants de plusieurs villes de Catalogne.