Searchlight Pictures amène Chevalier au streaming numérique en juin

BientôtChevalier viendra dans votre salon. Le drame historique très acclamé de Searchlight Pictures, Chevalier, sortira en numérique le 16 juin. Cela inclut des marchés tels que Apple TV +, Prime Video, Vudu, etc. La bande-annonce et le synopsis sont visibles ci-dessous.





Inspiré de l’incroyable histoire vraie du compositeur Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Fils illégitime d’un esclave africain et d’un propriétaire de plantation français, Bologne (Kelvin Harrison Jr. dans un tour de force) atteint des sommets improbables dans la société française en tant que célèbre violoniste-compositeur et escrimeur, avec une histoire d’amour malheureuse et une brouille avec Marie-Antoinette (Lucy Boynton) et sa cour.

Chevalier met en vedette Kelvin Harrison Jr. dans le rôle de Joseph Bologne / Chevalier lui-même. Harrison lui-même a suivi une formation intense et étudié pour le rôle. Harrison a détaillé sa formation avec 45secondes.fr ci-dessous.

Je voulais regarder les lois, je voulais savoir qui était au pouvoir à l’époque, je voulais savoir quand les esclaves étaient amenés et comment fonctionnait le système commercial. J’ai voulu comprendre comment Joseph a pu se saisir d’une si belle opportunité, mais aussi d’une si contraignante opportunité à la fois… … J’ai lu un livre intitulé Virtuoso of the Sword and the Bow de Gabriel Banat. Cela m’a vraiment beaucoup aidé à démarrer. Ensuite, vous entrez dans le violon et la formation intensive, qui dure cinq mois de six heures par jour, sept jours sur sept, sans interruption. Et puis pareil avec l’escrime. J’ai fait deux heures par jour avec les coordinateurs de cascades qui étaient incroyables. Vous faites un Joseph Bologne à ce moment-là.

Jouer en face de Harrison est Samara Weaving dans le rôle de Marie-Joséphine de Montalembert, l’amoureuse d’opéra de Chevalier. Pour se préparer au rôle, Weaving a suivi des cours de chant d’opéra professionnels. Il y a aussi Lucy Boynton, qui incarne l’emblématique Marie-Antoinette, la reine de France qui est tombée amoureuse du talentueux artiste mais l’a évité lorsque leur relation a contesté son statut. Rejoindre les trois sont Ronkẹ Adékoluẹjo comme Nanon, Alex Fitzalan comme Phillippe, Marton Csokas comme Marquis De Montalembert et Minnie Driver comme La Guimard.

Chevalier est produit par Searchlight Pictures et réalisé par Stephen Williams. On attribue la production à Ed Guiney, Andrew Lowe, Stefani Robinson et Dianne McGunigle. Le scénario est écrit par Stefani Robinson.





Chevalier première au Festival international du film de Toronto 2022. Sa sortie en salles aux États-Unis a eu lieu le 21 avril 2023. Le film a actuellement un score de 81% des critiques sur Rotten Tomatoes et de 97% du public, ce qui le rend certifié frais. Le public a été emporté par le drame élevé, la belle partition de Kris Bowers et les performances captivantes. Chevalier a terminé 11e au box-office, rapportant 1,5 million de dollars.

Parallèlement au film, qui peut varier selon le détaillant, se trouve le bonus intitulé « Chevalier : Note par note ». Le spécial de quinze minutes plonge dans la production du film, ainsi que dans le live du vrai Joseph Bologne. Chevalier arrivera sur les services numériques le 16 juin.