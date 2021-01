Searching 2 trouve ses directeurs, l’histoire suivra de nouveaux personnages

Sony’s Stage 6 Films développe actuellement une suite du thriller mystère « Screenlife » 2018, Recherche, cela a été confirmé. Le studio a fait appel au duo de réalisateurs Will Merrick et Nick Johnson pour faire leurs débuts en tant que réalisateur sur Recherche 2, qui racontera une toute nouvelle histoire de l’original, avec un ensemble de personnages complètement différent. Le duo a déjà travaillé avec Recherche le réalisateur Aneesh Chaganty sur son récent thriller à suspense, Courir, ainsi que sur l’original Recherche.

Le cinéaste Timur Bekmambetov, qui est surtout connu pour les films Veille de nuit et Montre de jour avec des films de bandes dessinées Voulait et Abraham Lincoln: chasseur de vampires, produira le projet. le Recherche La franchise ne sera probablement pas la dernière incursion de Bekmambetov dans Screenlife, le réalisateur et le producteur préparant des plans pour encore plus de films utilisant le même format.

Alors que les détails du tracé pour Recherche 2 restez secret, il « comportera un nouvel ensemble de personnages et un format évolué de thriller Screenlife où l’histoire se déroule sur les écrans des appareils des personnages. » Réalisé par Aneesh Chaganty dans son premier long métrage, le premier Recherche étoiles Star Trek’s John Cho en tant que père en détresse David Kim, qui tente de retrouver sa fille disparue de 16 ans, Margot (Michelle La), avec l’aide d’un détective de la police (Debra Messing). David dépose une plainte à la police afin de retrouver sa fille, cependant, une série de vérités cachées se dévoile lorsqu’il vérifie son ordinateur portable. Situé entièrement sur des écrans d’ordinateur et des smartphones, le film utilise des appels vidéo et des messages instantanés pour raconter l’histoire, une méthode qui a maintenant été surnommée «Screenlife».

« Avec des paramètres visuels aussi restrictifs, un film comme Searching 2 nécessite un nouveau style visuel pour le séparer de l’original », a déclaré Aneesh Chaganty dans un communiqué. « J’ai contribué ce que je peux à ce sous-genre en pleine croissance. Mais s’il y a quelqu’un sur la planète avec le potentiel d’aller encore plus loin, c’est Nick et Will, qui étaient là depuis le début. »

« La recherche est à ce jour le film le plus réussi au format Screenlife et la suite est en passe de devenir une nouvelle étape », a ajouté Bekmambetov. « Ce qui semblait être une technique expérimentale il y a quelques années a pris un élan maintenant avec de plus en plus de professionnels de l’industrie se tournant vers cette technique de réalisation de films numériques. »

« Sur Searching, Will et Nick ont ​​été les pionniers d’un nouveau langage visuel et ont repoussé les limites de ce que les éditeurs pouvaient apporter à un film », a déclaré la productrice Natalie Qasabian. « Nous sommes chanceux et ravis de travailler avec eux dans leurs nouveaux rôles d’écrivains et de réalisateurs sur la suite. »

Recherche a été un succès financier et critique dès sa sortie, rapportant plus de 75 millions de dollars dans le monde contre un budget de 880 000 dollars et recevant des éloges pour sa direction, son jeu d’acteur, sa présentation visuelle unique et son scénario imprévisible. Bien que le film ne soit pas le premier, ni même le dernier, exemple d’utilisation de « Screenlife », il est certainement la meilleure utilisation de la technique à ce jour et parvient à éviter d’être simplement un gadget grâce à son histoire véritablement convaincante et un performance centrale de John Cho. Cela nous vient grâce à Deadline.

