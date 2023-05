Seann William Scott « adorerait » retrouver Ashton Kutcher pour Mec, où est ma voiture ? Suite

Est-il temps pour un Mec ou est ma voiture? suite? Sorti en l’an 2000, Mec ou est ma voiture? était une comédie stoner écrite par Philip Stark et réalisée par Danny Leiner. Il a joué Sean William Scott et Ashton Kutcher quant aux meilleurs amis qui viennent après s’être évanouis après avoir fait la fête la nuit précédente, pour découvrir que leur véhicule est introuvable. En mission pour retrouver la voiture manquante, le couple rencontre une interaction bizarre après l’autre avec un casting unique de personnages secondaires.





Le film, qui mettait également en vedette Kristy Swanson, Jennifer Garner et Marla Sokoloff, n’a pas été accueilli par les critiques à bras ouverts. Même ainsi, de nombreux fans ont de bons souvenirs du film et il a un culte. Mec ou est ma voiture? a également été un grand succès au box-office, rapportant plus de 100 millions de dollars sur un budget de 13 millions de dollars. La nostalgie ne faisant que rendre le film plus populaire ces dernières années, une suite n’est pas en dehors du domaine du possible.

Cela a été abordé dans une nouvelle interview avec Scott de ScreenRant. Alors que Scott dit qu’il serait prêt à retrouver Kutcher pour la suite potentielle, il précise qu’aucune discussion formelle sur Mec ou est ma voiture? se sont réellement produits. Il note également que Conan O’Brien plaisante depuis longtemps sur la façon dont ils devraient faire une suite intitulée Sérieusement, mec, où est ma voiture ?, et Scott dit que ce titre à lui seul était toute la motivation dont il avait besoin pour vouloir faire le film. De l’entretien:

« Non, nous n’en avons jamais parlé. Vous savez quoi, j’en entends toujours parler quand je faisais Conan, son émission. Il en parlait toujours, il disait: » Les gars, pouvez-vous faire ça Sérieusement, mec , Où est ma voiture ?’ Je suis comme, ‘Nous devons le faire pour toi, mec.’ Mais je pense que le titre seul est assez hilarant pour faire le film, mais j’adorerais retravailler avec Ashton. S’il y avait un scénario super drôle, bizarre, merdique, c’est sûr. Mais oui, Je n’ai rien entendu à ce sujet. »

Pourquoi ne devrait-il pas mec, où est ma voiture ? Obtenir une suite ?

Comme la suite non réalisée n’est en aucun cas en préparation, aucune idée d’histoire ne vient à l’esprit de Scott. Mais avec le sujet à venir, l’acteur continue à partager quelques idées pour savoir où un nouveau Mec ou est ma voiture? film pourrait aller. Peut-être que cela pourrait être aussi simple que les deux personnages se réunissant des décennies plus tard pour finir par perdre à nouveau la voiture. Scott explique :

« Je n’ai pas pensé à [a story], mais comme soit exactement la même chose, soit les choses ont mal tourné pour eux. Peut-être que mon personnage est devenu gros – pas que cela signifie de mauvaises choses, vous pouvez être gros et faire en sorte que les choses se passent bien pour vous. Mais peut-être que ça s’est détérioré pour lui dans tous les sens. Je pense que ce serait amusant de voir ces deux gars où c’est comme, encore une fois, quelque chose s’est passé, peut-être qu’ils ne s’étaient pas vus depuis si longtemps, et ils sont à la réunion et ils deviennent super f—- d à nouveau, puis se disent: «Putain de merde, nous avons perdu la voiture», et c’est un tout nouvel ensemble, «Qu’est-ce qu’on a fait? Nous devons revenir sur nos pas.' »

Si tu veux revenir en arrière et regarder Mec ou est ma voiture?vous pouvez actuellement retrouver le film en streaming sur Max (anciennement HBO Max).