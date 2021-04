Seance Trailer a Suki Waterhouse invoquant des esprits maléfiques dans une école réservée aux filles

RLJE Films a sorti une nouvelle bande-annonce pour Séance le prochain film d’horreur vient de l’esprit du cinéaste Simon Barrett (Vous êtes le prochain, L’invité), qui fait ses débuts en tant que réalisateur ici. Il étoiles Suki Waterhouse (Nation d’assassinat, La série divergente: insurgé) dans le rôle principal. Comme nous pouvons le voir, cela semble être un mélange de plusieurs genres, avec des vibrations slasher, des événements paranormaux et un mystère muder, le tout enveloppé.

La bande-annonce s’ouvre avec le personnage de Suki Waterhouse, Camille, arrivant dans une académie exclusive pour filles. Elle a un peu de mal à s’intégrer au début. On découvre alors un prétendu esprit qui hante les couloirs de l’école. Camille décide alors de rejoindre un groupe de ses camarades dans un rituel pour tenter de convoquer cet esprit. Inutile de dire que cela ne va pas bien. Des choses étranges commencent à se produire et le sang commence à couler alors qu’ils prennent en compte le mal qu’ils ont apporté à la vie.

Le casting comprend également Madisen Beaty (Il était une fois à Hollywood, L’Etrange histoire de Benjamin Button), Ella-Rae Smith (Dans les badlands, Hobbs et Shaw), Inanna Sarkis (Boo 2! Un Halloween de Madea, Après), Seamus Patterson (Degrassi: la nouvelle génération, Chaîne zéro) et Marina Stephenson-Kerr (Culte de Chucky, Chaîne zéro). Simon Barrett, quant à lui, est connu pour ses collaborations avec Godzilla contre Kong réalisateur Adam Wingard. Barrett a déjà travaillé avec Wingard sur des films d’horreur tels que Vous êtes le prochain, L’invité et 2016 Blair sorcière. Mais c’est la première fois qu’il passe derrière la caméra pour un long métrage. Barrett avait ceci à dire à ce sujet.

« Le cinéma d’horreur étant souvent sensible aux vagues de sous-genres à la mode, auxquels j’ai moi-même contribué sans vergogne, les gens me demandent parfois ce que je prédis que la prochaine tendance en horreur sera. Je pense que les tendances naissent lorsque les créateurs donnent aux spectateurs d’horreur ce qu’ils ont. toujours voulu: des films amusants, originaux et pertinents qui surprennent et dérangent vraiment. Mon objectif avec Seance est de créer un film d’horreur qui contient des éléments de comédie, de romance, d’intrigue et d’action, un film qui, espérons-le, donne envie aux téléspectateurs de le revoir, tout comme Je l’ai fait avec les films qui l’ont inspiré. «

Séance se concentre sur Camille Meadows (Suki Waterhouse), la nouvelle fille de la prestigieuse Edelvine Academy for Girls. Peu de temps après son arrivée, six filles l’invitent à se joindre à elles pour un rituel de fin de soirée. Ils invoquent l’esprit d’un ancien élève mort dont on dit qu’il hante leurs couloirs. Avant que le matin n’arrive, l’une des filles est morte, ce qui laisse les autres se demander ce qu’elles ont pu se réveiller.

Une affiche du film a également été publiée, que nous avons incluse pour que vous puissiez la découvrir. La prochaine étape pour Simon Barrett est une adaptation cinématographique de ThunderCats. Ce projet le mettra à nouveau en couple avec Adam Wingard. Mais avant cela, ses débuts en tant que réalisateur font leur chemin dans le monde. Séance arrive en salles, à la demande et en numérique le 21 mai de RLJE Films. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.